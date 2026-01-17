Capturan a un hombre por el secuestro de Tania, hallada maniatada en Córdoba

La inquietante historia de Tania S., quien fue hallada golpeada y maniatada tras haber desaparecido durante 48 horas, dio un giro significativo con la detención de un sospechoso clave en Córdoba.

La investigación sobre el caso de Tania S., una mujer de 34 años desaparecida después de una cita con un hombre que conoció en redes sociales, ha dado un gran paso con la detención de un individuo mayor de 50 años. Este hombre, según fuentes policiales, sería el mismo con quien Tania se reunió en el Parque Sarmiento de La Cumbre, tras acordar un encuentro a través de Facebook Parejas.

Detalles sobre la detención del sospechoso

El arresto del sospechoso se realizó bajo estricta confidencialidad. Actualmente, está imputado por privación ilegítima de la libertad, aunque los investigadores aún analizan su posible participación en la agresión física sufrida por Tania. Las autoridades sospechan que no actuó solo, y que es probable que otras personas estén implicadas en el incidente.

El comienzo de una pesadilla

Tania, residente en el barrio Argüello Norte de Córdoba, decidió conocer al hombre el domingo 11 de enero en el mencionado parque. Durante el encuentro, intercambió mensajes con su hija, señalando que estaba inquieta por la conducta de su acompañante, incluso mencionando que tenía «cara de Sajen», refiriéndose a un reconocido violador de la región. Tras este intercambio, el contacto se interrumpió y no se supo más de ella durante dos días.

El rescate y el estado de Tania

El martes por la tarde, un transeúnte alertó a los bomberos de La Cumbre sobre un movimiento sospechoso en un terreno baldío cercano a un arroyo. Al llegar al lugar, rescataron a Tania, quien se encontraba boca abajo, envuelta en bolsas de consorcio y con sus extremidades atadas con cinta adhesiva.

La mujer relató que fue golpeada con un palo y decidió hacerse la muerta para lograr que sus agresores se detuvieran. Luego, fue abandonada inconsciente, junto al arroyo donde fue encontrada.

Pruebas y pistas de la investigación

Tania también mencionó que sus agresores destruyeron su celular, y mencionó un vehículo de modelo Audi gris, aunque no hay confirmaciones sobre su uso en el traslado de la víctima.

La investigación está siendo coordinada por la fiscal Andrea Martín en Córdoba capital, quien se encarga del caso del secuestro, y por Paula Kelm, de la Fiscalía de Instrucción de Cosquín, responsable del hallazgo en La Cumbre.