El Aumento de la Carne: ¿Qué la Hace Superar la Inflación?

La demanda de carne en Argentina ha llevado a que su precio se eleve notablemente, superando incluso las cifras de inflación del año pasado. Este fenómeno plantea interrogantes sobre las causas detrás de estos incrementos.

Durante el transcurso de 2025, la carne se ha convertido en uno de los productos más onerosos, experimentando un aumento que sorprende incluso a los economistas. Los especialistas analizan los factores cruciales que han contribuido a que el costo de los cortes vacunos despegue por encima del promedio inflacionario, sobre todo en épocas de celebraciones y asados tradicionales.

Factores Detrás del Aumento Producido

Desde la Asociación de Carniceros de Rosario, se anunció que el precio de la carne ha crecido casi el doble que el índice de inflación informado anteriormente. Esta disparidad no sucede por casualidad; varios elementos han jugado un papel determinante en esta situación.

Atrazo en los Precios y Exportaciones

Los carniceros explican que uno de los principales factores ha sido el ajuste de precios que había acumulado el sector en años anteriores, además del impacto notable de las exportaciones. “La apertura del mercado externo ha generado una oferta reducida y una demanda elevada”, indicó un portavoz de la asociación, subrayando cómo la dinámica de las exportaciones ha influido en los precios locales.

Perspectivas Futuras

De acuerdo con las proyecciones, esta tendencia de aumento podría mantenerse en las próximas semanas. Sin embargo, los expertos advierten que el futuro de los precios dependerá en gran medida del desarrollo del esquema exportador, cuya gestión seguirá siendo vital para determinar la oferta y, por ende, el costo de la carne en el mercado argentino.