Artistas en Vivo: Guía para Comprar Entradas VIP

¡Vuelve la Fiesta Nacional de la Confluencia: Todo lo que Necesitás Saber!

La esperada 13ª edición de la Fiesta Nacional de la Confluencia se llevará a cabo del 5 al 8 de febrero de 2026, prometiendo ser el evento cultural más destacado del año en Argentina. Con más de un millón de asistentes en su pasada edición, ¡no querrás perdértelo!

La Fiesta Nacional de la Confluencia se prepara para una nueva celebración a orillas del río Limay, en la ciudad de Neuquén. Este evento gratuito espera reunir a cientos de miles de espectadores durante sus cuatro días, consolidándose como un punto de encuentro inigualable para la música y la cultura nacional.

Cifras Impresionantes del Festival 2025

El año pasado, la fiesta atrajo a cerca de 1.300.000 personas, con jornadas llenas de música y espectáculo: 200 mil el jueves, 250 mil el viernes, 400 mil el sábado y 450 mil el domingo. Estas cifras ascienden a un notable éxito, lo que hace prever que la edición de 2026 podría replicar esos números.

Un Line-Up de Ensueño

La programación de la fiesta se extenderá a lo largo de cuatro días, destacando artistas de gran renombre y nuevas voces emergentes. Además de los principales actos, cada jornada incluirá dos proyectos seleccionados a través de Pre Confluencia, brindando una plataforma a talentos locales.

Agenda Musical por Día

Jueves 5 de febrero: Karina, Luciano Pereyra, Rombai, Migrantes y Los Berbel, representantes de la identidad neuquina. Viernes 6 de febrero: Luck Ra, Angela Torres, FMK, Roze, Lauty Gram y Tuli. Sábado 7 de febrero: No Te Va Gustar, La Beriso, Bersuit Vergarabat, Kapanga y Comodines. Domingo 8 de febrero: Trueno, Dillom, La Joaqui, Tizishi y Femi.

Opciones de Entradas y Beneficios

Los asistentes tendrán la posibilidad de adquirir entradas preferenciales tipo VIP a través de Entrada Uno. Se ofrecen diferentes opciones, como el Pase Confluencia para disfrutar del festival completo o el Pack Familiar/Amigos, con facilidades de pago en cuotas.

Ventajas de las Entradas VIP

Con la compra de estas entradas, se obtiene acceso a un área de campo delantero con ingreso prioritario, baños exclusivos y la posibilidad de participar en sorteos para conocer a los artistas. Además, habrá un espacio especialmente dedicado a food trucks y una zona de fotografías para inmortalizar la experiencia.

Un Encuentro Cultural Inigualable