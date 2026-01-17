Consejos de Inversión Actual de Ariel Sbdar, CEO de Cocos

En un inusual viaje en subte por Buenos Aires, Ariel Sbdar, CEO de Cocos, sorprendió a los pasajeros al compartir una valiosa recomendación de inversión que podría generar un 35% anual, superando a los métodos tradicionales.

Ariel Sbdar, reconocido por su liderazgo en Cocos, dejó a muchos boquiabiertos en el subte porteño cuando, con un parlante en mano, llamó la atención de los viajeros para compartir una estrategia financiera innovadora. Afirmó que su consejo, ofrecido de forma completamente gratuita, podría ser la clave para hacer que el dinero rinda más.

“Si dejas tu dinero en el banco, te lo roban con las tasas de interés”, comentó Sbdar, criticando el sistema bancario y enfatizando que, aunque las billeteras virtuales ofrecen alguna rentabilidad, su rendimiento es bastante limitado.

¿Qué Son las LECAP y Por Qué Deberías Considerarlas?

En su alocución, Sbdar se centró en las LECAP (Letras del Tesoro Nacional), un instrumento de inversión accesible con alta rentabilidad. Explicó que este tipo de inversión permite a los ciudadanos prestar dinero al Estado por un periodo determinado, a cambio de intereses que no se pagan mensualmente, sino al vencimiento del plazo.

Las LECAP se caracterizan por su corto plazo, que varía entre 30 y 180 días, convirtiéndolas en una opción ideal para quienes buscan invertir sin complicaciones y obtener su dinero de vuelta rápidamente.

Comparativa: LECAP vs. Plazo Fijo y Billeteras Virtuales

Sbdar resaltó que las LECAP actualmente rinden un atractivo 35%. “Esto es significativamente más que las billeteras, que incluso invierten en estas letras. Así que, si deseas un mayor rendimiento, puedes omitir a las billeteras y dirigirte directamente a las LECAP”, resaltó.

Además, trazó una clara comparación con los plazos fijos, que ofrecen un rendimiento del 25%. “Invertir en LECAP te garantiza al menos 10 puntos más de rendimiento”, añadió.

Enfatizó la seguridad de estas inversiones, al ser respaldadas por el gobierno argentino, dándoles un nivel de confianza que muchos ahorristas buscan.

El Mensaje Final del CEO

Para cerrar su intervención, Sbdar manifestó: “Esto es un consejo que les comparto sin ningún costo. Les deseo un excelente día y una exitosa semana”. Su consejo ha generado un revuelo considerable entre los usuarios de redes sociales, convirtiéndose rápidamente en un tema viral.

VIDEO | La Sorpresa del CEO de Cocos en el Subte