Capturan más de una tonelada de marihuana en Misiones dentro de una camioneta robada

Un intenso procedimiento llevado a cabo por la Prefectura Naval Argentina resultó en el decomiso de más de 1.200 kilos de marihuana en la provincia de Misiones, revelando una compleja red de narcotráfico.

El suceso tuvo lugar el lunes 29 de diciembre en Eldorado, un punto estratégico cercano al río Paraná. Durante el operativo, las autoridades detectaron una camioneta Chevrolet S10, la cual estaba bajo pedido de captura por robo en Buenos Aires. Este hallazgo intensificó la alarma sobre la magnitud del delito en la región.

Detención en el Momento Clave

Los efectivos de la Prefectura observaron a varios individuos cargando grandes bultos en la orilla. Ante la llegada de la policía, los sospechosos huyeron rápidamente, abandonando la camioneta. Al revisar el vehículo, que tenía una rueda trasera desacoplada y la puerta del conductor abierta, los oficiales encontraron paquetes rectangulares en su interior.

Análisis del Cargamento

Los paquetes fueron sometidos a pruebas que confirmaron su contenido: marihuana. En total, se encontraron 42 bultos que sumaron 1.213,260 kilos, convirtiéndose en uno de los decomisos más significativos del año en la zona.

El Auto Robado y su Implicancia Legal

Tras el análisis de la camioneta, se determinó que poseía un pedido de secuestro emitido por la UFI N°11 de La Matanza, activando alarmas sobre una posible red de narcotráfico operando entre provincias. Este hecho llevó a la intervención inmediata de la Fiscalía Federal de Eldorado.

Valoración del Operativo

Con la orden del Juzgado Federal, a cargo de Miguel Ángel Guerrero, el vehículo y la marihuana fueron trasladados al Polideportivo Municipal Héctor H. Ligorria para su pesaje y resguardo, bajo supervisión judicial. El valor total del cargamento fue estimado en más de 4.473 millones de pesos, junto con una valoración de 20 millones para el vehículo, elevando el total a más de 4.493 millones de pesos.

Reconocimiento a la Labor de la Fuerza

La ministra de Seguridad nacional, Alejandra Monteoliva, destacó en sus redes sociales el exitoso operativo, afirmando: “Vamos cerrando el año sin darle tregua al narcotráfico. PNA dio otro megagolpe en Misiones: más de 1.200 kilos de droga en una camioneta robada.”