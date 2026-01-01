Caída de la actividad económica en noviembre, según estimaciones privadas

Los últimos informes sugieren que la actividad económica de Argentina experimentó un descenso en noviembre, lo que plantea importantes interrogantes sobre el futuro económico del país.

Cifras Reveladoras: Caída y Crecimiento Anual

Según datos de la consultora Orlando J. Ferreres & Asociados, la actividad económica mostró un crecimiento interanual del 1,6%, pero sufrió una disminución mensual del 0,8%.

Esto interrumpe la tendencia de expansión observada en los meses anteriores, aunque se mantiene un aumento del 1,8% en comparación con diciembre del año pasado. Entretanto, este mismo informe destaca una desaceleración en la industria (-3,7%) y el comercio (-0,7%). A pesar de estos resultados, se avizoran perspectivas optimistas para 2026.

La Realidad Salarial en Números

El 77% de los argentinos considera que sus salarios han perdido contra la inflación. Este hecho resalta el desafío que enfrentan las familias argentinas en su día a día.

Factores que Influyen en la Actividad Económica

La consultora sugiere que una mayor estabilidad tanto económica como política podría traducirse en una reducción del riesgo país. Esto, a su vez, facilitaría el acceso al crédito y mejoraría los ingresos de los hogares, lo que incentivaría el crecimiento económico.

Sin embargo, el informe también advierte sobre la transición productiva actual, anticipando resultados diversos entre los diferentes sectores.

Destacados del Sector Económico

En términos de crecimiento interanual, los sectores más destacados son:

Minas y canteras: +9,2%, impulsado principalmente por la actividad en Vaca Muerta.

+9,2%, impulsado principalmente por la actividad en Vaca Muerta. Agro: +8,9%, debido a la disminución de retenciones al campo.

Por otro lado, la industria manufacturera sufrió una disminución del 3,7%, avocada principalmente a la contracción en el sector automotriz y en los servicios públicos, que cayeron 0,5%.

Perspectivas Trimestrales

El anticipo del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de Equilibra señala una estabilidad del 0% en comparación interanual, aunque con una caída mensual del 0,5% (ajustada por estacionalidad).

A pesar de los tropiezos en octubre y noviembre, se espera que el desempeño trimestral presente una mejora en comparación con los anteriores tres meses, mostrando un aumento aproximado del 0,7%.

Proyecciones del PIB

Estiman que el producto interno bruto (PIB) habrá crecido un 4,5% interanual en los primeros 11 meses de 2025, situándose al cierre del año apenas por encima del 4,0% anual.

El dato oficial sobre el desempeño económico de noviembre será publicado por el INDEC el próximo 21 de enero.