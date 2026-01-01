Feinmann arremete contra el tribunal de la Causa Cuadernos por su descanso en carnaval: ‘Son de cuarta’

El juicio que investiga un supuesto esquema de sobornos en la obra pública genera polémica tras la decisión del tribunal de suspender las audiencias durante el mes de enero, levantando preocupaciones sobre la duración del proceso.

Suspensión de Audiencias: Impacto en la Justicia

El Tribunal Oral Federal ha decidido interrumpir las sesiones durante enero, dejando abierta la opción de extender esta pausa a los feriados de carnaval. Esta medida, destinada a proteger el bienestar de los magistrados, ha suscitado críticas entre diversos sectores políticos y medios de comunicación.

Revuelo en la Opinión Pública

La decisión de tomar la feria judicial ha desatado un torrente de reacciones. La importancia de la Causa Cuadernos, un caso emblemático dentro de la lucha contra la corrupción, ha puesto de manifiesto la urgencia de avanzar en el juicio. Comentarios de figuras relevantes como el periodista Eduardo Feinmann evidencian el descontento. “Esos jueces son de cuarta!!! Vergüenza nacional”, escribió en redes, encapsulando el sentimiento de frustración por los retrasos.

Lentitud Procesal: Un Debate Abierto

El comentario de Feinmann reavivó el diálogo sobre la lentitud de los procesos judiciales en el país. Muchos cuestionan cómo las ferias judiciales y los feriados afectan el avance de causas que son primordiales para la democracia y la sanidad institucional.

Expectativas para Febrero

A medida que el juicio por la Causa Cuadernos avanza a un pausa inesperada, las miradas están puestas en febrero, cuando se espera un reavivamiento del debate en torno al cronograma judicial. La sociedad aguarda ansiosamente más definiciones sobre este emblemático caso que sigue cautivando la atención pública.