Caputo acelera un plan de rescate para cumplir con la deuda de enero

El Ministerio de Economía de Argentina planea una maniobra financiera para cumplir con la obligación de US$ 4.344 millones que vence el 9 de enero. Aquí te explicamos cómo se estructurará esta estrategia.

Para hacer frente al pago del cupón de los bonos reestructurados en 2020, el gobierno argentino considera utilizar los US$ 1.000 millones recientemente obtenidos a través del nuevo Bono de la Nación Argentina. Estos fondos servirán como garantía para un acuerdo de recompra (REPO) con entidades bancarias internacionales, principalmente de Estados Unidos. La operación está prevista para concretarse antes de finalizar el año o dentro de la primera semana de 2026, con la expectativa de conseguir entre US$ 1.000 y US$ 2.000 millones adicionales.

Logros Financieros hasta la Fecha

En las recientes acciones financieras, el Gobierno ha logrado reunir US$ 1.000 millones del Bonar, US$ 800 millones provenientes de licitaciones de cinco represas en Patagonia, US$ 300 millones por la compra de divisas y otros US$ 500 millones disponibles. Sin embargo, aún resta obtener alrededor de US$ 2.000 millones para cerrar la brecha necesaria para el pago de enero.

Confianza en el Proceso y Alternativas a Considerar

Desde el Ministerio de Economía se refleja optimismo en la finalización de las alternativas de financiación. Si el acuerdo REPO no se materializa debido a cuestiones de tiempo, existe la posibilidad de recurrir a un swap previamente pactado con Estados Unidos, así como a líneas de facilidades extendidas con el Fondo Monetario Internacional.

Próximos Desafíos de Pago

Una vez resuelto el pago de enero, el enfoque se desplazará hacia el próximo vencimiento programado para el 9 de julio, donde se deberán abonar otros US$ 4.200 millones. En total, se estima que la administración enfrentará compromisos por alrededor de US$ 18.000 millones entre 2026 y 2027, lo que obligará al Gobierno a reunir, al menos, US$ 17.000 millones en un lapso de dos años. La meta es regresar al mercado voluntario de deuda en 2026, idealmente superando el riesgo país de 600 puntos básicos y apuntando a una cifra por debajo de 400 puntos.

Adaptaciones en la Estrategia Financiera

La estrategia inicial, desarrollada con el apoyo de JP Morgan, sufrió un retraso debido a cuestiones técnicas relacionadas con las garantías del Tesoro estadounidense. Sin embargo, ahora hay más tiempo disponible para renegociar acuerdos con bancos internacionales, aprovechando el historial de pagos cumplidos por parte de Argentina.

Expectativas para el Primer Semestre de 2026

Se anticipa un cambio en la política económica que permitirá al Tesoro acumular dólares en las reservas propias. La administración se prepara para el vencimiento del 9 de julio sin depender aún de ayuda externa. Si fuera necesario acceder a financiación estadounidense, existen opciones como swaps de moneda o la recompra de bonos mediante el Fondo de Garantía de Sustentabilidad.

Las propuestas contempladas no deberían requerir una nueva ley, ya que se trataría de un intercambio de deudas a corto plazo por otras a más largo plazo, según reflejan tanto la visión oficial como la de muchos analistas del sector.