San Javier: El pueblo ruso en Uruguay que buscó el paraíso y vivió un infierno

En la pequeña localidad de San Javier, Uruguay, recuerdos de la represión militar aún resuenan entre sus habitantes. Historias de detenciones arbitrarias y atrocidades reinan en un pueblo que, a pesar de su historia trágica, busca la verdad.

La Raíz de la Terrorífica Represión

Durante los meses de abril y mayo de 1980, un grupo de jóvenes de origen ruso, entre ellos Víctor Macarov y Miguel Schevzov, fueron capturados bajo circunstancias desconcertantes. Sorprendidos en su vida cotidiana, fueron llevado a un cuartel donde sufrieron torturas inhumanas.

Detenciones Injustificadas

San Javier, un asentamiento con fuerte herencia rusa, no estaba políticamente alineado con ideologías de izquierda. Sin embargo, el régimen militar decidió que su sola ascendencia era suficiente para convertirlos en sospechosos. Los arrestos, que involucraron a hombres y adolescentes, desataron un horror que se siente hasta hoy.

Recuerdos de Tortura

Las víctimas, como Néstor Dubikin y Esteban Gilsov, compartieron sus devastadoras experiencias en un juicio que actualmente está en curso. Durante años, fueron despojados de su libertad y sometidos a violencias físicas y psicológicas. La interrogación incluía torturas extremas, como golpizas y simulaciones de ahogamiento, bajo la vigilancia de médicos militares.

El Testimonio de las Víctimas

«No sé por qué me hicieron esto, era pura maldad», declaró Dubikin, ahora de 62 años. En prisión, cada uno de ellos enfrentó una pesadilla sin saber el motivo. La comprensión de la violencia sufrida solo comenzó a surgir años después, a medida que testimonios y evidencias compartían la verdad.

Una Comunidad Marcada por el Miedo

San Javier, situado a la orilla del río Uruguay, vivió un clima de terror perpetuo. Las traumas familiares, las torturas y las desconfianzas persistieron en una población de apenas 1,700 habitantes en la época. En cada rincón, los ecos del miedo aún se escuchan: «El olor del miedo», lo llamó una testigo.

Un Caso que Marca la Historia

El juicio actual sobre los abusos militares ha reinvindicado por fin las voces de quienes sufrieron. A medida que se revelan los nombres de los responsables, los ecos de justicia empiezan a cobrar vida. Cada testimonio contribuye a componer un relato que desafía el silencio forzado durante décadas.

La Necesidad de Reconocimiento

Los exmilitares acusados claman inocencia, pero la evidencia no se detiene. Sus acciones, en un contexto institucional desgastado por el abuso, han abierto un debate social sobre la responsabilidad y la memoria histórica en Uruguay. «Lo que ocurrió en San Javier es una novela de terror», afirmaron algunos testigos, subrayando el impacto profundo que dejó la represión en cada familiar y en el tejido social.

Mirando Hacia Adelante

A pesar del sufrimiento, hay un rayo de esperanza. Fundaciones locales han comenzado a trabajar para reconstruir la comunidad y revitalizar las tradiciones rusas, aunque la lengua y algunas costumbres están en peligro de extinción. San Javier, aunque marcado por el dolor, busca sanar al elevar sus voces en un camino hacia la verdad y la justicia.