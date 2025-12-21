Buenos Aires se Convierte en Melbourne: Torneo Preparativo para el Abierto de Australia

El emocionante primer Road to Australia, celebrado en el prestigioso Buenos Aires Lawn Tennis Club, culminó con grandes victorias. Mariano Navone se alzó con el título masculino, derrotando a Román Burruchaga en un vibrante duelo, mientras que Julia Riera se consagró como campeona entre las mujeres, venciendo a Jazmín Ortenzi.

Este evento no solo fue un espectáculo de tenis, sino que también sirvió como preparación para el primer Grand Slam de la temporada que se avecina, donde los tenistas argentinos tradicionalmente aspiramos a llegar en pleno rendimiento sobre superficie dura. Las canchas, diseñadas para reflejar las de Melbourne Park, jugaron un papel clave en esta intensa competencia.

Navone y su Triunfo en un Clima de Alta Competencia

“No queremos regalar nada”, expresó el campeón Navone a ESPN, destacando la seriedad con la que enfrentaron la competencia. Agradeció a los asistentes por su apoyo, subrayando la energía y el ambiente vibrante de un sábado lleno de tenis. “Este contexto es increíble y nos preparará para el año que viene”, comentó con optimismo el tenista de 9 de Julio.

Riera: La Brillante Estrella del Femenino

Julia Riera, la talentosa jugadora de Pergamino, también compartió su experiencia tras ser la vencedora del *Road to Australia*. “La adrenalina es muy buena en la pretemporada. He trabajado en lo que me propuse y fue muy positivo”, comentó. Riera también recordó su paso por el *Argentina Open*, donde una molestia le privó de un mejor desempeño. “Ahora estoy lista y emocionada por lo que viene en Australia”, afirmó.

Julia Riera celebra su victoria y la energía que trae la pretemporada.

Prensa Road2Aus/Nico Aguilera



Un Formato que emula el Australian Open

El *Road To Australia* busca captar la esencia del Abierto de Australia, no solo a través de la superficie rápida y las pelotas utilizadas, sino también mediante un ambiente festivo que incluye música y gastronomía. “Queremos trasladar parte del espíritu del torneo australiano”, mencionaron sus organizadores.

Canchas Innovadoras para un Evento Único

Emiliano Serrano, director del torneo y CEO de We Grow Sports, explicó el proceso de construcción de las canchas. “Se aplicaron múltiples capas, desde nylon hasta hormigón especial, creando un campo que recuerda a las canchas de Australia con sus distintivos colores”, detalló.