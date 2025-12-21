Expertos de la City anticipan: ¿será rentable invertir en dólares en 2026?

Las cifras económicas de Argentina y Brasil muestran una clara disparidad en sus escenarios financieros. Mientras que Brasil enfrenta un déficit fiscal preocupante, Argentina muestra un superávit que invita a la reflexión sobre el futuro financiero de ambos países.

Brasil presenta un déficit fiscal primario del 0,5% y un costo de intereses de su deuda que alcanza el 8% del PBI. En conjunto, esto configura un resultado financiero deficitario del 8,5% del PBI. Sin embargo, sus reservas, que totalizan u$s360.600 millones, representan el 15% del PBI, lo que le otorga un resguardo fiscal importante y un riesgo país de 164 puntos.

Por otro lado, Argentina reporta un superávit fiscal de 1,7% del PBI y un costo de intereses que se sitúa en 1,3% del PBI, resultando en un superávit financiero de 0,4% del PBI. Con reservas que suman u$s42.000 millones, equivalentes al 6,4% del PBI, Argentina enfrenta un riesgo país de 568 puntos.

Una Comparativa Dispar entre Deudas

La deuda total de Argentina es de u$s465.353 millones, lo que representa el 66,1% del PBI. De esta cantidad, la deuda exigible asciende a u$s257.418 millones (36,6% del PBI). Al considerar solo la deuda con privados, este monto se reduce a u$s161.876 millones, equivalente al 23% del PBI.

A diferencia de Argentina, Brasil tiene una deuda que alcanza los u$s1,77 billones, lo que representa el 78,6% del PBI. Este nivel de endeudamiento es mucho más elevado que el argentino, con una deuda que es casi cinco veces superior al stock de reservas y seis veces las exportaciones.

Confianza y Ingresos Positivos

El verdadero desafío para Argentina no radica en el nivel de deuda, que es relativamente bajo con u$s8.000 millones en intereses anuales. La falta de confianza, provocada por el historial económico del país, genera un castigo en el mercado que afecta su calificación crediticia, a pesar de presentar flujos de dinero positivos.

La Estrategia del Gobierno Argentino

Un tema crítico es el vencimiento de u$s4.300 millones en amortizaciones y deudas de bonos soberanos el 9 de enero, de los cuales u$s3.700 millones son hacia el sector privado. El Tesoro argentino ya cuenta con u$s2.076 millones en el Banco Central, lo que le brinda una sólida posición de pago.

Para enfrentar los desafíos venideros, el Gobierno podría optar por garantizar nuevos bonos antes de finales de diciembre o esperar la aprobación del Presupuesto 2026 para salir al mercado internacional con un bono a largo plazo, lo que mejoraría las reservas y podría reducir el riesgo país.

Expectativas de Mercado y Oportunidades de Inversión

La inminente firma de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y Argentina, junto con la aprobación del Presupuesto 2026 y la ley de Inocencia Fiscal, podría traducirse en una tendencia positiva en los mercados. Con tasas de interés en descenso, una inflación controlada y un tipo de cambio estable, invertir en acciones y bonos argentinos se perfila como una alternativa atractiva para los inversores.