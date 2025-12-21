La militancia kirchnerista se moviliza hacia el Sanatorio Otamendi

La expresidenta Cristina Kirchner fue internada de urgencia en el sanatorio Otamendi, provocando una rápida movilización de sus seguidores en las inmediaciones del centro médico. Todos esperan ansiosos novedades sobre su salud.

La noticia de la internación de Cristina Kirchner, debido a un malestar abdominal, se conoció apenas unas horas después de que los médicos la examinaran en su domicilio de San José 1111, en Constitución. A las 19:30, fue trasladada al sanatorio Otamendi, donde se confirmaron los diagnósticos: apendicitis.

Rápida Respuesta Médica y Mobilización de Seguidores

Tras la llegada al sanatorio, la expresidenta fue inmediatamente ingresada al quirófano, donde el proceso de extirpación del apéndice comenzó y se extendió hasta aproximadamente las 21:30. No pasó mucho tiempo antes de que numerosos militantes se concentren en los alrededores del Otamendi, cubriendo la zona con banderas y pancartas de apoyo.

Mensajes de Apoyo y Compañerismo

Las muestras de solidaridad se hicieron visibles con consignas como «Fuerza Cristina», «Siempre junto a vos» y «¡Te queremos mucho!», reflejando la lealtad de sus seguidores. Una larga bandera, colgada de una reja cercana, rinde homenaje a un famoso lema del mundo del fútbol, adaptado para la ocasión: «Nunca caminarás sola», en un guiño directo a los valores de unión y resistencia.

Un Momento Crítico para la Política Argentina

Este episodio ocurre en un contexto político intenso en Argentina, donde la salud de Kirchner afecta no solo a su círculo familiar y político, sino también a un amplio espectro de la población que sigue su carrera. La situación genera expectativas y un gran interés mediático que ha captado la atención del país entero.