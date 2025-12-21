“Media Sanción al Principio de Inocencia Fiscal: Impacto en los Contribuyentes”

Buscando fortalecer la economía, el Gobierno está transformando su enfoque hacia los ahorros en dólares de los ciudadanos, impulsando una iniciativa que promete una relación más justa entre el Estado y los contribuyentes.

Nuevas Medidas para Regularizar Ahorros en Dólares

El Gobierno argentino anunció importantes cambios destinados a incentivar a quienes guardan dólares físicos a reintegrarlos al sistema económico formal. Esto se alinea con la reciente propuesta de Proyecto de Inocencia Fiscal, que busca redactar un nuevo marco de relaciones entre el Estado y los contribuyentes, alejándose de un enfoque punitivo.

Detalles del Proyecto de Inocencia Fiscal

El Proyecto, que ya obtuvo media sanción en Diputados, es presentado por un equipo del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto a diversos actores políticos y empresariales. Su objetivo es priorizar la presunción de inocencia, dejando atrás el viejo paradigma que presume a los ciudadanos como evasores.

La implementación de estas medidas podría cambiar la dinámica entre la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y los contribuyentes, permitiendo un enfoque más colaborativo.

Iniciativas Previas para Estimular la Economía

A mitad de mayo, el Gobierno lanzó un «Plan de Reparación Histórica» para fomentar el uso de ahorros en la economía nacional. Sin embargo, algunos contribuyentes manifiestan preocupaciones sobre posibles represalias por parte de ARCA.

Reformas en el Régimen Penal Tributario

El nuevo marco legislativo también busca actualizar el Régimen Penal Tributario, ajustando los umbrales que definen diversas infracciones, lo que podría reducir la litigiosidad en el ámbito penal tributario.

Modificaciones Clave en las Evasiones Fiscales

Las actualizaciones incluyen:

– Evasión simple: del límite de $1,5 millones a $100 millones.

– Evasión agravada: del límite de $15 millones a $1.000 millones.

– Facturas apócrifas: del límite de $1,5 millones a $100 millones.

Opciones para los Contribuyentes y Nuevos Mecanismos

Una vez que el Proyecto sea aprobado, los contribuyentes tendrán la opción de adherirse a este nuevo régimen de Ganancias, siendo ARCA la encargada de emitir la declaración jurada. Sin embargo, el rechazo a esta declaración podría abrir un complicado proceso legal.

Un Enfoque en la Regularización Voluntaria

El proyecto también introduce un mecanismo que permite extinción de la acción penal a través del pago total de deudas, una medida que busca dar mayor previsibilidad al contribuyente y alentar la regularización voluntaria de situaciones de deuda.

La Reacción del Sector Legal y la Oportunidad de Cambio

Profesionales del ámbito legal señalan que este enfoque podría generar una relación más amena entre el Estado y los ciudadanos, fomentando una cultura de cumplimiento fiscal sin miedo a represalias. Este cambio de paradigma es esencial para revitalizar la economía argentina y generar confianza en el sistema tributario.

Historial de Reformas y Consideraciones Futuros

Es importante recordar que iniciativas similares se han implementado en el pasado, lo que genera un debate sobre su eficacia y viabilidad en el contexto actual. ¿Podrá el nuevo enfoque atraer a quienes han estado al margen del sistema económico formal?