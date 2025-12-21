Cortes de Calle por la Marcha de la CGT: Todo lo que Debes Saber para el 18 de Diciembre

Este jueves 18 de diciembre, la CGT liderará una masiva protesta en la Ciudad de Buenos Aires en contra del proyecto de reforma laboral del Gobierno, que está en debate en el Senado. La convocatoria, que promete arrastrar una fuerte participación, tendrá a la Plaza de Mayo como escenario central.

La Confederación General del Trabajo (CGT) se prepara para un día de intensa actividad en el centro porteño, donde confluirán también las dos organizaciones de la CTA, movimientos sociales y gremios de varios sectores. La protesta generará afectaciones significativas en el tráfico del microcentro, comenzando desde el mediodía.

Detalles de la Concentración

La cita principal será a partir de las 15:00 horas en Plaza de Mayo, bajo el lema “Marchamos contra la reforma laboral en defensa del trabajo argentino”. Los principales líderes sindicales ofrecerán discursos desde un escenario ubicado frente a la Casa Rosada, estimulando la participación activa de los asistentes.

Movimientos y Recorridos Previstos

Organizaciones de diversos sectores se movilizarán desde puntos estratégicos hacia Plaza de Mayo:

CTA Autónoma y CTA de los Trabajadores: reunión en Diagonal Norte y San Martín, incluyendo gremios docentes.

UTEP: partirán desde Avenida de Mayo y 9 de Julio desde el mediodía.

ATE: concentrarán en Diagonal Norte a las 13:00.

Gremios universitarios: comenzarán en Avenida Belgrano y Piedras, también a las 13:30.

Afectaciones en el Tráfico

Se anticipan cortes de tráfico significativos en las cercanías del Congreso Nacional y hacia la Plaza de Mayo. Las arterias más impactadas incluirán:

Avenida 9 de Julio

Avenida Corrientes

Avenida de Mayo

Operativo de Seguridad

El Gobierno ha confirmado que implementará un riguroso operativo de seguridad, asegurando que el derecho a la protesta se respete, pero evitando bloqueos de accesos críticos. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, enfrentará su primer gran desafío el día de la movilización.

Motivaciones Detrás de la Protesta

Los organizadores desconfían de la reforma laboral, argumentando que podría desmejorar los derechos de los trabajadores. Entre las modificaciones más controversiales figuran la alteración del cálculo de indemnizaciones, el establecimiento de un Fondo de Asistencia Laboral, la flexibilización de la jornada laboral y restricciones al derecho de huelga.

Además, indican que el proyecto afectará la estructura sindical, eliminando la obligatoriedad de la cuota solidaria y permitiendo nuevas formas de contratación.