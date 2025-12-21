Oficiales rusos y estadounidenses se reunirán en Miami para diálogos de paz sobre Ucrania

Con el conflicto en Ucrania en un punto crítico, funcionarios estadounidenses y rusos se reunirán este sábado en Miami para discutir posibles soluciones diplomáticas.

Este encuentro se produce tras conversaciones en Berlín, donde se abordaron aspectos cruciales relacionados con la seguridad de Ucrania y los planes propuestos por Estados Unidos.

Reunión Clave en Miami

Los líderes participantes incluyen a Kirill Dmitriev, director del fondo soberano de Rusia, quien se reunirá con el enviado del presidente estadounidense Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno de Trump. Aunque el encuentro no ha sido oficialmente anunciado, un funcionario estadounidense aportó detalles bajo condición de anonimato.

Avances en Berlín

La reunión del viernes en Berlín entre Witkoff, Kushner y funcionarios de la UE y Ucrania se centró en las garantías de seguridad para Kiev, concesiones territoriales y otros elementos del plan propuesto por EE. UU. La búsqueda de un consenso se torna vital en medio de las tensiones persistentes.

Cooperación Continua

Rustem Umerov, principal negociador de Ucrania, mencionó que se mantendrá el trabajo conjunto con socios estadounidenses y europeos, lo que indica una disposición a seguir buscando soluciones diplomáticas en el futuro próximo.

Postura de Rusia

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó que Moscú espera conocer los resultados de las discusiones en Berlín, aunque no ofreció detalles adicionales. La postura de Rusia se mantiene firme, con el presidente Vladimir Putin reafirmando sus demandas a pesar de los desafíos militares en el campo de batalla.

Putin: Un llamado a la paz

En una reciente conferencia de prensa, Putin expresó su deseo de que, si Occidente respeta a Rusia, “no habrá más guerras” tras el conflicto actual. Al cuestionar si hay planes para nuevas operaciones militares, reiteró que el respeto mutuo es clave para evitar enfrentamientos.

Compromisos en la Cúpula de Alaska

Putin elogió los esfuerzos de paz del presidente Trump, indicando que Rusia está dispuesta a encontrar una solución que aborde las “causas fundamentales” del conflicto. Aunque mencionó que se hizo a la idea de “ciertos compromisos” en la cumbre de Alaska con Trump, los detalles quedan en el misterio.