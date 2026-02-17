Caputo defiende reducción de cargas patronales y critica a empresarios

El ministro de Economía, Luis Caputo, ha hecho un fuerte llamado al sector empresarial al destacar una significativa reducción en las contribuciones patronales, una medida que forma parte de la reforma laboral en camino. Sorprendido por la escasa respuesta entre las cámaras empresariales, se plantea un cambio crucial en la dinámica laboral.

En un reciente post en la red social X, Caputo enfatizó: «Esto es casi lo más importante de la ley. Les bajamos las cargas patronales un 85% para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. No salgo de mi asombro!«. La publicación recibió el respaldo del presidente Javier Milei, quien retuiteó su mensaje.

Las declaraciones del ministro se basan en un análisis del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) sobre el impacto de la reforma laboral, que ya fue aprobada en el Senado y está a la espera de su discusión en la Cámara de Diputados.

Beneficios para Nuevos Empleos

La reforma introduce el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), los cuales disminuirán las contribuciones del empleador por un nuevo trabajador del 27% actual al 15% durante los próximos 48 meses.

Esto implica que la suma de aportes y contribuciones, conocida como «cuña» sobre el salario, pasará del 44% al 32% del salario bruto, representando una significativa reducción de 12 puntos porcentuales en el costo laboral para nuevas contrataciones.

Caputo destacó que esta medida es fundamental para fomentar la formalización laboral y activar un mercado de trabajo que actualmente enfrenta un estancamiento.

Comparativa Internacional de Cargas Laborales

El IARAF también realizó una comparación con la carga tributaria sobre el empleo formal en otros países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En Argentina, la carga patronal actual se sitúa en el 21.2%, posicionándose en el décimo lugar de 39 naciones analizadas. Con la reforma, se reduciría a un 20.6% para grandes empresas y a un 19.7% para pymes.

Los trabajadores bajo el RIFL se beneficiarían aún más, ya que su carga patronal bajaría al 13% durante los primeros cuatro años, subiendo al país al puesto 20 en el ranking internacional.

Antes de la reforma, la presión fiscal era del 34.6%. Con los cambios, se espera que este porcentaje llegue al 33.3% para pymes y al 27.8% para trabajadores bajo el régimen especial.

Evaluación de la Cuña Fiscal

Otro aspecto clave de la reforma es la «cuña fiscal», que mide el total de tributos laborales sobre el costo laboral de un trabajador promedio. Actualmente, Argentina cuenta con una cuña fiscal del 34.6%, que se reduciría ligeramente a 34.1% para grandes empresas y 33.4% para pymes. Para aquellos empleados que caen bajo el RIFL, la cuña fiscal podría bajar al 27.8%.

Un Mensaje Político a la Comunidad Empresarial

Más allá de las cifras, las palabras de Caputo buscan también un impacto político. El ministro hizo hincapié en la falta de apoyo visible de las cámaras empresariales ante una medida que promete disminuir considerablemente los costos de contratación.

Al señalar que «ninguna cámara festeja», dejó entrever su deseo de que el sector privado manifieste públicamente su apoyo a esta iniciativa, crucial para que el oficialismo logre consolidar la aprobación definitiva de la reforma en Diputados.

Con esta reducción de las cargas patronales como carta fuerte, el equipo económico busca posicionar la reforma laboral como una herramienta vital para fomentar la creación de empleo formal y mejorar la competitividad del país.