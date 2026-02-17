El clima en Comodoro y Rada Tilly: Pronóstico para el 17 de febrero

El pronóstico para hoy en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly anticipa un clima variable, donde la nube y el viento serán protagonistas.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, este 17 de febrero se espera un cielo parcialmente nublado en la región. Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas alrededor de 19 grados.

Viento y Humedad: Un Combo Imponente

La probabilidad de lluvias es mínima, colocada en tan solo un 10%. No obstante, los vientos del noroeste soplarán con fuerza, alcanzando velocidades de hasta 50 kilómetros por hora, y la humedad se mantendrá en un 45%. Las condiciones de visibilidad serán óptimas.

Aumento de Viento y Temperaturas en Ascenso

A medida que avanza el día, se prevé un notable aumento en la intensidad del viento. Después del mediodía, se anticipan ráfagas de oeste con velocidades de 60 a 69 kilómetros por hora. La temperatura máxima se espera que llegue a los 23 grados.

Nocturno y Registro Térmico

Por la noche, el termómetro se situará nuevamente en 19 grados, mientras que los vientos seguirán soplando desde el oeste, rondando entre 32 y 41 kilómetros por hora. El sol salió a las 06:49 y se espera que se ponga alrededor de las 20:38.