Austria Imputa a Hombre por Terrorismo en un Plan de Ataque Durante un Concierto de Taylor Swift

Un joven de 21 años fue acusado de terrorismo tras presuntamente planear un ataque durante una de las presentaciones de la famosa artista en 2024, lo que llevó a las autoridades a cancelar los shows.

Los fiscales de Viena han comunicado oficialmente que un hombre, cuya identidad permanece oculta, ha manifestado su lealtad al grupo conocido como Estado Islámico. Ha compartido materiales de propaganda y videos a través de diversas plataformas de mensajería, según la declaración realizada el lunes.

Acusaciones graves contra el sospechoso

El acusado enfrenta serias acusaciones, incluyendo la obtención de instrucciones en línea para fabricar un artefacto explosivo, específicamente un tipo de bomba de fragmentación que utiliza triacetona triperóxido, un explosivo comúnmente asociado con el terrorismo. Además, se le atribuye la producción de una pequeña cantidad del explosivo.

Intentos de adquisición de armas

Las autoridades indican que el joven intentó, en varias ocasiones, comprar armas de manera ilegal desde el extranjero y traerlas a Austria. Actualmente, está bajo custodia en Wiener Neustadt, una ciudad cercana a Viena, y si es encontrado culpable, podría enfrentar una condena de hasta 20 años de prisión.

Detalles sobre el arresto

Si bien la declaración de los fiscales no revela el nombre del sospechoso, medios austriacos lo identificaron como Beran A. Este individuo fue arrestado en agosto de 2024, junto a otros dos jóvenes que también intentaron llevar a cabo el ataque. La defensa de Beran A ha rechazado las acusaciones, según reportes locales.

Cancelación de los conciertos

Las autoridades austriacas decidieron cancelar tres conciertos de Taylor Swift programados para agosto de 2024, tras descubrir un aparente complot destinado a atacar el evento. La decisión se llevó a cabo con la asistencia de inteligencia proporcionada por Estados Unidos, lo que generó una colaboración internacional en la vigilancia y neutralización de amenazas.

En agosto del mismo año, un joven sirio de 16 años identificado como Mohammad A recibió una sentencia suspendida de 18 meses en un tribunal alemán por su participación en un plan similar. Esta situación resalta la atención internacional sobre la seguridad en eventos masivos.

John Kirby, portavoz de seguridad nacional de la Casa Blanca en ese momento, afirmó que se trabaja en conjunto con aliados en todo el mundo para monitorear y neutralizar potenciales amenazas, destacando la importancia de compartir información para prevenir incidentes peligrosos en conciertos y otras convocatorias masivas.