Viuda inesperada: La Justicia la reconoce como heredera tras la muerte de su exmarido

Un histórico veredicto del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes ha decidido otorgar la herencia a la viuda de un hombre que había iniciado el proceso de divorcio, evidenciando la complejidad de las relaciones humanas y el derecho familiar en Argentina.

Los Antecedentes del Caso

Martín Armando Aranda, quien había separado de hecho a su esposa Marlice Ramm, se encontraba en un proceso judicial de divorcio. La situación tomó un giro radical al solicitar su amante, un hermano de Aranda, la exclusión de Marlice de la herencia. Sin embargo, un mensaje de voz enviado por Aranda a su abogada y un acta notarial de desistimiento del divorcio fueron determinantes para el fallo.

La Decisión del Tribunal

La Corte provincial encontró que el mensaje póstumo de Aranda dejó clara su intención de reconciliación y de protección hacia su esposa, así como su voluntad de finalizar el proceso de divorcio. Guillermo Semhan, el presidente del tribunal, subrayó que el derecho sucesorio en una pareja se basa en el amor y la solidaridad, más allá de los desafíos que puedan enfrentar.

El Contexto Familiar

Aranda había sido apartado del hogar debido a denuncias de violencia de género, y aunque esto complicó su relación, el tribunal consideró que, a su muerte, existía un deseo sincero de retomar el vínculo. Marlice, quien acompañó a su esposo durante su enfermedad, tiene derecho a la herencia, destacando la idea de que el amor puede perdurar a pesar de las separaciones.

El Proceso Judicial y la Reconciliación

La historia se remonta a mediados de 2022, cuando Marlice presentó una denuncia por violencia de género. Tras varios incidentes y un año de separación, Aranda, mientras su salud se deterioraba, manifestó a su abogada su deseo de desistir del divorcio. Esta voluntad, reflejada en su mensaje, desempeñó un rol crucial en la decisión del tribunal.

Detalles del Fallo y Reacciones

El fallo, único en su tipo en Corrientes, fue respaldado por los ministros del tribunal, quienes consideraron que se debía tener en cuenta la naturaleza real de las relaciones de pareja. A pesar de la disidencia de un juez que argumentó falta de evidencia de reconciliación efectiva, la mayoría coincidió en que la intención de Aranda era clara.

Implicancias del Fallo

Este precedente podría influir en futuros casos relacionados con herencias y divorcios, resaltando que las intenciones expresadas y los esfuerzos por restaurar una relación pueden tener un impacto significativo en el ámbito legal.