Caputo desafía a Kicillof y reaviva la polémica sobre la producción automotriz en Argentina

La reciente entrevista del ministro de Economía, Luis Caputo, ha reavivado el debate sobre el futuro de la industria automotriz argentina, con la potential eliminación del derecho de exportación que actualmente afecta al sector.

En su aparición en LN+, Caputo defendió las políticas del gobierno y abordó la situación fiscal que enfrenta la industria, resaltando problemas con los altos impuestos provinciales y municipales. Acusó al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, de no reunirse con líderes del sector, lo que tensa aún más la relación entre el gobierno nacional y la administración provincial.

Eliminación del Derecho de Exportación: Un Paso Hacia el Alivio

En diálogo con Luis Majul, Caputo destacó que se analiza la eliminación del 2% de derechos de exportación que afectan a las automotrices. Aseguró que esta medida tiene como objetivo mejorar la competitividad de la industria y dar un respiro a las empresas, que ya enfrentan altos costos operativos.

La Carga Impositiva que Afecta a la Industria

El ministro no solo se centró en el ámbito federal. Señaló que la carga impositiva adicional de hasta el 10% que aplican provincias y municipios complica aún más la situación de industrias que operan con márgenes estrechos. “Hablan de apoyar la industria nacional, pero los ahogan en impuestos”, afirmó Caputo, reflejando la frustración del sector.

Caputo aboga por una revisión de la carga impositiva que pesa sobre las automotrices Gaston Colla Fotografia

Producción y Exportaciones: ¿Qué Está Sucediendo?

Recientes estadísticas muestran una fuerte caída en la producción y exportación de vehículos. Según la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa), en enero, Argentina produjo 20,998 vehículos, lo que representa una disminución del 30.1% en comparación con el mismo mes del año anterior. Las exportaciones también sufrieron, con una caída del 12.3%.

En enero, la producción de vehículos cayó un 30,1% en comparación interanual LOU BENOIST – AFP

Impacto de la Competencia Extranjera

Por otro lado, el ingreso de vehículos chinos al mercado argentino ha generado tensiones. Caputo se enfrentó al diputado Miguel Pichetto por este motivo, defendiendo que la apertura de importaciones no necesariamente perjudica a la industria nacional, ya que las exportaciones han disminuido por la pérdida de competitividad en comparación con países como Brasil.

Mirando Hacia el Futuro: ¿Qué Pasará con la Producción Local?

A pesar de los desafíos, se proyecta que el sector automotriz argentino debe adaptarse. La estructura productiva actual se enfoca principalmente en pickups y utilitarios, con una presencia menor en autos y SUVs. Esta situación genera el debate sobre cómo reforzar la competitividad y fomentar la inversión en el sector.

El Futuro de la Industria: Retos y Oportunidades

La industria automotriz enfrenta un momento crítico. Las decisiones políticas en torno a impuestos y regulación serán determinantes para la recuperación y el crecimiento del sector. Las conversaciones entre el gobierno y los actores clave del mercado continuarán siendo esenciales para encontrar un camino que beneficie a todos.