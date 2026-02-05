Urgente: Piden a la Agencia Ambiental que limpie vertedero ilegal en Wigan

Un vertedero ilegal de 25,000 toneladas al lado de una escuela primaria en Wigan representa un grave riesgo ambiental y debe ser limpiado de inmediato, según la presidenta del comité ambiental de los Lords.

Alerta sobre el Vertedero en Bickershaw

Shas Sheehan ha solicitado al gobierno que actúe ante la negativa de la Agencia de Medio Ambiente de limpiar el vertedero en Bolton House Road. En su lugar, la agencia ha destinado millones a la limpieza de otros sitios ilegales en el país.

Visita a la Zona y Riesgos Inminentes

Durante una reciente visita al sitio en Bickershaw, Wigan, Sheehan subrayó la urgencia de la limpieza, no solo por los riesgos ambientales, sino también por las implicaciones para la salud pública. “Es vital atender esta situación urgente,” declaró en una carta al gobierno.

Incidentes Previos y Consecuencias

El vertedero, ubicado peligrosamente cerca de una escuela, sufrió un incendio el verano pasado que duró diez días, provocando su cierre y obligando a los residentes a mantener cerradas sus ventanas debido a los gases tóxicos.

Sheehan advirtió que el calor podría aumentar el riesgo de nuevos incendios. “La situación en Bickershaw es comparable a otras áreas devastadas por la acumulación de desechos,” afirmó.

Decisiones de la Agencia de Medio Ambiente

Aunque la Agencia de Medio Ambiente plantea que no cuenta con fondos suficientes para la limpieza de vertederos ilegales, existen directrices bajo las cuales podría actuar en casos urgentes como este. En una carta, Sue Hayman, subsecretaria de estado del medio ambiente, confirmó que se están considerando limpiezas en otros lugares, pero no han definido esta área como de alto riesgo.

Propiedades y Responsabilidades Legales

El área más afectada en Wigan carece de propietario, lo que complica aún más la situación. Ahora está regida por el principio de escheat común, lo que significa que ha vuelto a la propiedad del Ducado de Lancaster.

Hayman indicó que, actualmente, la Agencia de Medio Ambiente no tiene poderes para exigir la limpieza de esa tierra al Ducado.

Investigaciones en Curso

Las autoridades continúan investigando los vertidos ilegales en Kidlington y en Wigan. Cuatro hombres han sido arrestados en relación con los residuos en Kidlington y se encuentran bajo investigación.

Compromiso del Ducado de Lancaster

Un portavoz del Ducado de Lancaster manifestó: “Estamos completamente comprometidos a trabajar con el consejo de Wigan y la Agencia de Medio Ambiente para abordar este problema y contrarrestar el impacto del vertido ilegal de desechos.”