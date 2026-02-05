Cierra un colegio privado en Buenos Aires: Más de 300 estudiantes sin sede para sus clases

Un Colegio Privado en Buenos Aires Cierra de Forma Sorprendente, Dejando a Más de 300 Estudiantes Sin Educación

El inesperado cierre de una institución educativa en la capital ha dejado a alumnos y docentes en la incertidumbre, ante la falta de aviso por parte de sus propietarios.

Sin previo aviso, los propietarios del colegio Formar Futuro, situado en Simbrón 5490, Villa Real, comunicaron a su comunidad educativa su decisión de cerrar el establecimiento a través de un breve correo electrónico. Este cierre impacta a más de 300 estudiantes y a 75 empleados, incluidos más de 50 docentes que se han quedado sin trabajo y con deudas salariales pendientes.

Impacto en la Comunidad y Reacciones de las Autoridades

El Gobierno porteño ha tomado cartas en el asunto y, en declaraciones a Clarín, informó que se están llevando a cabo acciones legales en contra de los responsables del colegio, ya que este recibía fondos estatales. Los educadores del establecimiento han denunciado la situación, al igual que el gremio Sadop, que representa a los docentes en la esfera privada. Según ellos, los dueños del colegio han “desaparecido”, dejando deudas e incumplimientos en los aportes a la seguridad social.

La Desaparición de los Propietarios

Una docente con 19 años de trayectoria en la institución comentó que, tras ser notificados de la imposibilidad de cobrar sus salarios, se dieron cuenta de que sus empleadores habían borrado sus perfiles en redes sociales y los habían bloqueado de sus teléfonos. La situación se ha convertido en un tema de angustia y desamparo, ya que muchos de ellos no han podido rescatar sus pertenencias docentes que quedaron dentro del colegio.

La Respuesta del Ministerio de Educación

El Ministerio de Educación de Buenos Aires ha asegurado que están realizando esfuerzos para garantizar que los estudiantes puedan continuar su educación en otras instituciones. Además, han implementado una resolución que busca evitar que los colegios cierren sin previo aviso a las familias, estableciendo un protocolo que permita la notificación adecuada y la evaluación de alternativas para los alumnos.

El Creciente Problema de los Colegios Privados

Este cierre no es un caso aislado, sino parte de una crisis más profunda que afecta a numerosas instituciones educativas privadas en el país. Desde la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA), se señala que la combinación de aumentos salariales no reflejados en las cuotas y la disminución de la tasa de natalidad están generando un impacto en la matrícula escolar, lo que dificulta la viabilidad financiera de estas escuelas.

Martín Zurita, secretario ejecutivo de AIEPA, afirmó que el proceso de cierre de una institución educativa suele ser gradual, resultado de años de deterioro financiero, donde los costos operativos superan los ingresos de manera alarmante. La presión económica ha llevado a muchos propietarios a buscar soluciones desesperadas, comprometiendo sus ahorros y bienes personales para mantener los servicios.

Compromiso de los Docentes y Padres

Desde el gremio Sadop han manifestado su compromiso de buscar justicia para los educadores y las familias afectadas, llevando a cabo acciones destinadas a esclarecer los hechos y apoyar a los damnificados.