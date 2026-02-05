Dólar en Córdoba: Precio actualizado este jueves 5 de febrero

El 5 de febrero, el mercado cambiario argentino presenta nuevas cotizaciones del dólar, con fluctuaciones notables en el dólar oficial y otros tipos de cambio. ¡Descubrí los detalles a continuación!

Hoy, el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.465 pesos y se compra a 1.415 pesos, marcando una leve variación en el contexto económico actual.

Cotización del Dólar Blue

El dólar blue continúa su dinámica de precios, ofreciendo alternativas al dólar oficial. Esta opción genera gran interés entre los ciudadanos debido a la diferencia en la cotización.

Dólar MEP: Alternativa Financiera

En cuanto al dólar MEP, esta divisa se encuentra a $1.457,44 para la compra y $1.458,74 para la venta, mostrando estabilidad en un mercado cambiante.

Variaciones según Entidades Financieras

La cotización del dólar puede variar entre diferentes bancos. Aquí algunos ejemplos del día:

Bancor

– Compra: $1.415

– Venta: $1.475

BBVA

– Compra: $1.420

– Venta: $1.470

ICBC

– Compra: $1.435

– Venta: $1.485

Banco Supervielle

– Compra: $1.433

– Venta: $1.473

El Gobierno ha establecido bandas entre $1.000 y $1.500 pesos para el dólar, lo que permite ciertos márgenes para su cotización.