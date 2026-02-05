Escapada de Verano: 11 Playas Imperdibles del Río Uruguay

Disfrutar de la tranquilidad y belleza natural que ofrecen las playas de Entre Ríos es una experiencia única. Descubre los mejores destinos para desconectar y renovar energías.

Ubicadas a orillas del río Uruguay, las playas de la Mesopotamia son el refugio perfecto para quienes buscan escapar del bullicio de las grandes ciudades. Con aguas tranquilas y arenas doradas, estas playas ofrecen un entorno ideal para relajarse y recargar energías.

Ñandubaysal: El Paraíso Cercano a Gualeguaychú

A solo 15 kilómetros de Gualeguaychú, la playa de Ñandubaysal es el destino más popular. Este balneario destaca por su belleza natural y una amplia gama de servicios. Desde paradores y cabañas hasta deportes acuáticos, hay actividades para todos los gustos.

Para quienes buscan una opción más tranquila, el Parque Nacional El Palmar ofrece playas de arena segura y protegida, ideal para disfrutar en familia.

Concepción del Uruguay: Diversión y Naturaleza

Entre las playas más destacadas de Concepción del Uruguay se encuentran Paso Vera y Banco Pelay. Aquí, los visitantes pueden disfrutar de deportes náuticos, espectáculos musicales y una deliciosa oferta gastronómica en los food trucks disponibles en las cercanías. Además, el entorno natural es perfecto para pasear y explorar.

Explora las Playas de San José

El Balneario Municipal de San José ofrece un espacio ideal para disfrutar, con servicios como alquiler de sombrillas, guardavidas y opción de camping. Aquellos que aman la naturaleza también pueden explorar la Reserva Natural en sus alrededores, repleta de senderos y paisajes sorprendentes.

Colón: Diversión Acuática a Plena Vista

Colón es famosa por su extensa costa, donde playas como Punta Colón y Piedras Coloradas ofrecen actividades acuáticas, incluyendo kayak y windsurf. Las instalaciones son accesibles y están diseñadas para el disfrute de toda la familia.

Joyas Ocultas en Entre Ríos: Liebig y Su Playa Secreta

La playa de Liebig, escondida detrás de los restos de una antigua fábrica, es un lugar único. Sus tranquilas aguas y vegetación exuberante crean un entorno perfecto para escapadas más relajadas, incluyendo actividades de senderismo y paseos en canoa.

Nueva Escocia: Un Refugio Familiar

A pocos kilómetros de Concordia, Nueva Escocia destaca por su ambiente familiar. Con senderos para caminar y un entorno natural impresionante, es ideal para aquellos que buscan combinar actividades al aire libre con momentos de relax en la playa.

Concordia: Playa Los Sauces y más

La playa de Los Sauces es el balneario más concurrido de Concordia, con servicios completos para recibir a turistas y locales. Los alrededores del lago de Salto Grande también ofrecen opciones para vivir experiencias relacionadas con deportes acuáticos y avistamientos de aves.

Federación: Diversión y Recreación Sin Limites

Las playas de Federación son un centro de actividad, con eventos deportivos y musicales que atraen a visitantes durante la temporada. La oferta de servicios es amplia, permitiendo disfrutar de días inolvidables junto al agua.

Santa Ana: Un Litoral Espectacular

En Santa Ana, los visitantes encuentran un entorno ideal para disfrutar de actividades náuticas, pesca y paseos guiados a través de su franja de playas de arena fina. La belleza del lugar invita a explorar y relajarse al mismo tiempo.

La Cruz y San Javier: Destinos Sorprendentes

La playa de La Cruz, en Corrientes, ofrece un ambiente festivo y relajado, perfecto para disfrutar de un buen descanso junto a la familia. San Javier, en Misiones, es otro destino que sorprende con su playa de piedras y diversas actividades recreativas.

Cada una de estas locaciones brinda experiencias únicas para disfrutar del verano en Entre Ríos y sus alrededores. ¡Prepárate para descubrir el encanto de sus playas!