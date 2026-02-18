Caputo: El Gobierno logra superávit primario y financiero en enero

El Compromiso Fiscal de Milei: Caputo Confirma un Futuro Sostenible

El ministro de Economía reafirma la importancia del "ancla fiscal" como clave de la política económica del gobierno, prometiendo un enfoque sólido para el crecimiento de Argentina.

El Ancla Fiscal: Un Pilar Fundamental

El ministro de Economía, Luis Caputo, ha subrayado que el «ancla fiscal» continuará siendo uno de los ejes centrales de la gestión de Javier Milei. Este enfoque busca garantizar un equilibrio financiero en el país, apuntando a un futuro con estabilidad económica y crecimiento sostenible.

Compromiso con el Superávit Primario

Durante su reciente anuncio, Caputo enfatizó la necesidad de alcanzar un superávit primario, destacando que este logro es esencial para la recuperación económica de Argentina. La meta es generar recursos que permitan financiar el gasto público sin recurrir al endeudamiento, lo que contribuirá a mejorar la confianza en el ambiente económico.

Proyecciones para el Futuro Económico

Las proyecciones del ministro son claras: la implementación de medidas responsables y una sólida gestión fiscal son cruciales para recuperar la senda del crecimiento. Con un enfoque en la austeridad y la eficiencia, el gobierno espera inversores y empresas respondan positivamente a este compromiso fiscal renovado.

Reacciones a la Estrategia Financiera

La confirmación del «ancla fiscal» ha generado diversas reacciones en el mercado y entre analistas económicos. Muchos consideran que este enfoque es un paso necesario para estabilizar la economía y atraer inversiones a largo plazo, mientras que otros expresan dudas sobre la viabilidad de mantener estas medidas en el tiempo.