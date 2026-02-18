Joven de 25 años en terapia intensiva tras volcar en los médanos de Villa Gesell

Grave accidente en Villa Gesell: Joven luchando por su vida tras vuelco de UTV

Una joven de 25 años se encuentra en estado crítico luego de un accidente con un vehículo todoterreno en los médanos de Villa Gesell. Este hecho reaviva el debate sobre la regulación de los vehículos en estas áreas, especialmente tras otro incidente que involucró a un niño de 8 años.

El infortunado suceso tuvo lugar el martes alrededor de las 18 horas en una zona conocida como «La Olla», donde las pruebas de velocidad están prohibidas. Según testigos, la joven, identificada como Mariela, viajaba con su pareja, quien conducía el UTV. Al parecer, una maniobra imprudente provocó su expulsión del vehículo, que tras volcar, la aplastó.

Detalles del Accidente

La testigo del incidente declaró a A24 que la joven no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Tras el vuelco, Mariela fue trasladada de urgencia al Hospital de Villa Gesell y luego a la clínica Pueyrredón en Mar del Plata, ingresando con serias lesiones que incluían politraumatismo y traumatismo encéfalo craneano.

Lesiones Sufridas

Desde la clínica, los médicos informaron que presenta fracturas en las apófisis espinosas de las vértebras C4, C6 y C7, así como contusiones pulmonares y un neumotórax izquierdo. Además, se diagnosticó una lesión raquídea en D12, lo que complica aún más su situación.

Investigación en Curso

Los investigadores están recabando información para esclarecer las circunstancias del accidente. Testigos afirmaron que el vehículo circulaba a alta velocidad y volcó varias veces, y que no hubo participación de otros vehículos en el siniestro.

Normativas Ignoradas

A pesar de la señalización en la zona que advierte sobre las consecuencias de conducir imprudentemente, el UTV circulaba a gran velocidad, evidenciando la falta de cumplimiento de las normas de tránsito. Al momento del accidente, las señales alertaban sobre la prohibición de picadas y maniobras peligrosas.

Un Contexto Preocupante

Este nuevo accidente se suma a una serie de incidentes recientes en la Costa Atlántica. En particular, se recuerda el caso de Bastián Jeréz, un niño que sufrió graves heridas en otro accidente con un UTV en Pinamar. Estos casos resaltan la necesidad urgente de un mayor control y regulación sobre el uso de vehículos de gran potencia en entornos no controlados.

Apoyo a la Joven Accidentada