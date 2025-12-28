Caputo lanza un fuerte mensaje en redes tras aprobarse la Ley de Inocencia Fiscal

El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, ha hecho eco de su apoyo al Banco Nación tras la reciente sanción de la Ley de Inocencia Fiscal, resaltando las diferencias en las prácticas de distintas entidades financieras en el país.

Caputo utilizó su cuenta en la red social X para manifestar su respaldo al Banco Nación y criticar las exigencias de otros bancos, que aún persisten a pesar de los nuevos lineamientos legales. Este pronunciamiento ha generado una rápida reacción entre los usuarios, destacando la postura firme del funcionario en defensa del sistema bancario nacional.

Apoyo Incondicional al Banco Nación

El titular del Palacio de Hacienda enfatizó que el Banco Nación aplicará rigurosamente las estipulaciones de la nueva ley. A diferencia de otros bancos, tanto públicos como privados, Caputo aseguró que en esta entidad no se aceptarán exigencias adicionales por parte de los clientes. Invitó a quienes se enfrenten a solicitudes excesivas de información a que giren su atención hacia el Banco Nación, donde se cumplirán las normativas de manera estricta.

Facilidades para los Usuarios

Además, el ministro destacó que los clientes tendrán la posibilidad de depositar dólares y acceder a ellos inmediatamente, ya sea para consumo o ahorro, con la promesa de percepciones de intereses «como en cualquier parte del mundo». Esto busca consolidar la normalización del ámbito financiero tras la implementación de la Ley de Inocencia Fiscal.

Dicha normativa busca simplificar los controles y requisitos para diversas operaciones, con el claro objetivo de promover la formalización de ahorros e impulsos dentro del sistema bancario.

Respaldo a las Nuevas Normativas

En su tuit, Caputo compartió la captura de un comentario de un usuario que celebraba la ley y señalaba que, bajo el nuevo marco, los sistemas de información ARCA y la UIF no deberían requerir datos adicionales. Este comentario, que abogaba por la eliminación de obstáculos para los ahorristas que intentan invertir dólares no declarados, recibió el «me gusta» del ministro, generando más controversia en la red.

Esta intervención se produjo horas después de la aprobación de la ley en el Senado, en medio de un esfuerzo gubernamental por enviar señales de desregulación y mayor predictibilidad al sistema financiero argentino.