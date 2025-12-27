Congreso cierra sesiones hasta febrero tras aprobar el Presupuesto; reformas laboral y penal en el horizonte

Desde la aprobación del Presupuesto 2026, el Congreso argentino cerrará sus puertas hasta febrero, mientras se preparan importantes reformas en el horizonte.

La senadora Patricia Bullrich lideró la aprobación del presupuesto en el Senado, pero la tan esperada reforma laboral se pospuso hasta el próximo año, dejando la agenda política en suspenso. En la Cámara de Diputados, se anticipa la entrada del proyecto de reforma del código penal, esperando que se discuta en las próximas sesiones.

Una Cierre Temporal en el Congreso

Luego de una semana intensamente cargada, donde el quórum fue una preocupación para el oficialismo, el Congreso se mueve al «modo stand by» hasta el 20 de enero. Esta pausa llega tras un año marcado por tensiones y debates candentes. En el Senado, los legisladores también se despiden hasta febrero, aunque se prevé que el gobierno aproveche enero para hacer acercamientos informales por la reforma laboral.

¿Qué Pasará con las Reformas Propuestas?

El término de la sesión del viernes vio el cumplimiento del plazo establecido por Javier Milei, quien había convocado a extraordinarias que se espera se prorroguen hasta finales de enero. De las seis iniciativas propuestas por el Presidente, solo dos fueron sancionadas: el presupuesto y la Ley de Inocencia Fiscal.

Proyectos Pendientes

Entre los temas aún sin resolver se encuentran la Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal, la reforma del Código Penal y el proyecto de Modernización Laboral, que presumiblemente regresarán a la agenda. Estas reformas aún no cuentan con un consenso claro, lo que complica su aprobación.

La Visión del Presidente

En una reciente entrevista, Milei afirmó que en febrero tienen la intención de avanzar en la reforma tributaria y en el endurecimiento de las penas del Código Penal. Sin embargo, el proyecto de reforma laboral sigue recibiendo críticas y no ha sido formalmente presentado al Congreso.

Reforma Laboral y sus Implicaciones

A pesar de haber conseguido dictamen en el Senado, la reforma laboral carece de apoyo suficiente, lo que llevó a Bullrich a retrasar su tratamiento. Las discusiones continúan, con peticiones de la oposición para clarificar ciertos aspectos del proyecto, especialmente aquellos que afectan el financiamiento de la ANSeS.

El Sentir de la CGT y la Oposición

La CGT se encuentra en estado de alerta ante estas reformas, especialmente por las limitaciones en las cuotas solidarias que afectan a los trabajadores no afiliados. La tensión entre el gobierno y los sindicatos promete mantenerse en el centro de la discusión política.

Con un año tumultuoso detrás, donde la oposición influyó significativamente en ambas Cámaras, el oficialismo busca recuperar terreno. En un tono firme, Milei expresó su deseo de llevar adelante reformas que transformen al país: “Abróchense los cinturones porque va a haber muchas más reformas”.