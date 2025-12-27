Matrimonio fallece en choque frontal de camionetas

Tragedia en la Ruta 3: Una Familia Pierde la Vida en un Choque Fatal

Una familia en pleno viaje se ve envuelta en una devastadora colisión en la provincia de Buenos Aires, que dejó como saldo la muerte de ambos padres y una hija herida.

Eduardo Basilio Diaduch y Cecilia Sosa viajaban este sábado por la mañana en su Renault Kangoo, junto a su hija de 13 años. En la altura del kilómetro 225 de la Ruta 3, en Las Flores, el vehículo chocó de frente con una camioneta Volkswagen Amarok, resultando en la trágica pérdida de ambos adultos.

Detalles del Impactante Accidente

El accidente ocurrió cerca de las 9 de la mañana, cuando la Kangoo y la Amarok colisionaron mientras circulaban en direcciones opuestas. Las causas del choque aún están bajo investigación por parte de las autoridades.

Consecuencias del Choque

Las imágenes del lugar del accidente muestran la Kangoo con el capot completamente destrozado, mientras que la Amarok sufrió daños significativos en su parte delantera, especialmente del lado del conductor. Ambos padres fallecieron en el acto, mientras que su hija de 13 años fue trasladada al hospital de Las Flores, donde recibe atención médica para sus lesiones. Su estado es considerado de gravedad, pero está estable y en observación.

El Estado de los Involucrados

En la Amarok, Caro Eloy Márquez, la conductora del otro vehículo, fue también trasladada al hospital, aunque su situación se reporta como leve y no reviste peligrosidad.

Un Legado de Cultura y Comunidad

La familia Diaduch-Sosa residía en Berisso y era conocida por su activa participación en el Hospital de Niños Sor María Ludovica. Además, formaban parte de la comunidad ucraniana local y estaban involucrados en la Asociación Ucraniana «Renacimiento», que organiza la tradicional Fiesta del Inmigrante en Berisso, un evento que acerca a la comunidad a sus raíces culturales. El amor por la cultura y la participación comunitaria fue un legado que compartieron con su hija, quien ahora enfrenta un futuro incierto tras esta tragedia.

Investigaciones en Curso