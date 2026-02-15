Caputo: Resultados Clave en Licitación de Deuda

El mensaje del Ministro de Economía, Luis Caputo, es claro: la circulación excesiva de pesos podría acarrear riesgos económicos. En este contexto, la reciente licitación del Tesoro revela cómo el gobierno busca controlar la deuda pública y la masa monetaria en circulación.

En la última licitación, el gobierno no solo renovó $7,3 billones de deuda pública que estaba por vencer, sino que también absorbió otros $1,72 billones. Este movimiento se produce en un momento crítico, cuando la inflación volvió a tomar impulso tras un sorprendente incremento del 2,9% en el IPC.

Un Momento Decisivo para la Economía

La licitación coincidió con la mayor compra de dólares del Banco Central en el año, alcanzando los u$s214 millones. En total, en lo que va de 2025, se han acumulado u$s1.906 millones, lo que equivale a aproximadamente $2,6 billones.

Necesidad de Rollover

Un informe de la financiera Puente sugiere que el Tesoro requiere un alto rollover para cumplir con sus obligaciones, tanto en pesos como en dólares. Este año, enfrentará vencimientos de u$s1.000 millones en bonos y otros u$s18.000 millones hasta fin de año.

Desafíos en el Sistema Financiero

El panorama actual dista mucho del ideal definido como el «Punto Anker», donde existía una demanda sólida por crédito. Actualmente, las medidas monetarias complican el acceso al crédito para el sector productivo, lo que ha generado críticas.

La Visión de los Economistas

Algunos economistas cuestionan el enfoque del gobierno, argumentando que las tasas altas aplicadas para mantener el interés de los inversores pueden ser vistas como una forma de emisión monetaria. Estos críticos sostienen que, a pesar de la desaceleración, la emisión monetaria persiste e influye directamente en la inflación.

El Enfoque de Caputo

A pesar de las presiones, Caputo sigue adoptando un enfoque pragmático. Luego de las elecciones legislativas, cuando se creía que había mayor confianza en la economía, nuevamente optó por una política contractiva.

El Mensaje del Gobierno

El resultado de la licitación fue presentado como un signo de confianza por parte del mercado, aunque el contexto sugiere lo contrario. En esta ocasión, el Tesoro absorbió $11,51 billones en ofertas, resaltando un posible desajuste entre la demanda de pesos y la política fiscal.

Celebración de Javier Milei

Javier Milei, por su parte, califica esta licitación como un «tremendo dato», destacando la tasa de rollover del 123%. Sin embargo, la mayoría del financiamiento se concentró en títulos de corto plazo, evidenciando la falta de flexibilidad en los plazos de la deuda.

Expectativas Inflacionarias

La adquisición de títulos ajustables por CER ha levantado controversia. Según críticos, este hecho refleja más una expectativa de inflación continua en vez de confianza en la metodología oficial de medición.