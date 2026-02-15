Mortalidad infantil en aumento: desaparición temporal de datos

La reciente publicación del anuario "Estadísticas Vitales" del Ministerio de Salud despierta inquietudes ante el notable aumento de la mortalidad infantil en el país.

De acuerdo con el último informe del Ministerio de Salud, en 2024 se registró un incremento en la mortalidad infantil, alcanzando una tasa de 8,5 muertes por cada 1.000 nacimientos vivos.

Impacto de la Crisis Económica

Este alarmante dato emerge en un contexto de dificultades económicas que han sacudido a la sociedad argentina, principalmente tras la devaluación impulsada por el gobierno de Javier Milei a finales de 2023 y los significativos recortes en el sector público y en salud.

Un Crecimiento Preocupante en la Mortalidad Materna

Además del aumento en la mortalidad infantil, también se constató que la mortalidad materna llegó a 4,4 por cada 10.000 nacimientos vivos. Este número ha ido en ascenso, marcando un contraste con períodos anteriores donde las cifras se mantenían relativamente estables, salvo durante la pandemia.

Polémica en los Datos Presentados

El anuario, cuyo contenido fue retirado temporalmente del sitio oficial, generó controversia. Aunque el Ministerio explicó que se trató de una actualización de datos, especialistas señalaron que el archivo no presentaba diferencias significativas. Los números reflejan un deterioro en la salud pública, especialmente en lo que respecta a la mortalidad materna.

Variaciones Regionales en la Mortalidad Materna

Las tasas de mortalidad materna más elevadas se registraron en provincias como Formosa (14,9), Chaco (11,8) y Santiago del Estero (10,5), evidenciando las discrepancias geográficas en el acceso a la salud.

Los Efectos Detrás de las Cifras

Desde el Ministerio, se argumenta que el incremento de la mortalidad infantil en 2024 es un reflejo de las condiciones sociales y sanitarias de años anteriores, subrayando que estos datos no responden exclusivamente a la actual gestión. Este aumento podría interrumpir la tendencia a la baja observada desde 2022, año en que se registró la cifra más alta de mortalidad infantil: 16,8.

Desafíos en Salud Pública

El incremento de la mortalidad infantil coincide con un descenso en la tasa de natalidad, lo que anticipa un cambio significativo en la estructura demográfica del país. Además, los recortes en salud pública, como el programa de cardiopatías congénitas, que prevé 1.370 intervenciones menos en 2024, agravan la situación. Desde diciembre de 2023, los hospitales públicos han perdido un 12% de su personal, mientras que el programa nacional para prevenir embarazos no intencionales en adolescentes sufrió un recorte del 80%.