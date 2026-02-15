El financiamiento con leasing alcanza su pico más alto desde 2019

El financiamiento mediante leasing en Argentina alcanzó niveles históricos, marcando un crecimiento imparable que beneficia a pymes y sectores estratégicos. Descubre los detalles detrás de esta tendencia económica.

El leasing en Argentina ha experimentado un notable crecimiento, superando el billón de pesos y encadenando ocho trimestres de mejoría continua. Este avance ha llevado a que se registre el nivel más alto en dólares desde mediados de 2019, con un plazo promedio de contrato que ronda los 40 meses.

Un Aumento Sostenido en los Acuerdos de Leasing

Durante el 2025, se firmaron un total de 6.390 contratos de arrendamiento financiero, lo que representa un asombroso incremento del 56% en comparación al año anterior. Este es el mayor número de operaciones desde 2017, según Ramiro Baré, presidente de Leasing Argentina, quien destacó que “el crecimiento del leasing refleja la reactivación de la inversión productiva y el rol cada vez más relevante de esta herramienta para las pymes y el transporte”.

Leasing como Instrumento Clave de Financiamiento

Nicolás Scioli, vicepresidente de la entidad, subrayó la consolidación del mercado de leasing como un elemento fundamental para financiar bienes de capital en el país. Este crecimiento es una clara señal de la recuperación del sector desde el año pasado, reafirmando al leasing como una herramienta financiera crucial para la adquisición de bienes duraderos.

¿Qué es el Leasing?

El leasing es un contrato de arrendamiento financiero que permite a particulares y empresas utilizar un bien a cambio de cuotas periódicas, con la opción de compra al finalizar el plazo. A finales de diciembre de 2025, el saldo de cartera alcanzó los $1.009.643 millones, lo que significa una expansión real del 42%. Este crecimiento supera al del crédito prendario, que se ubicó en un 35% real durante el mismo periodo, consolidando su relevancia en la compra de bienes duraderos.

Sectores Impulsores del Crecimiento

El principal motor detrás de este crecimiento ha sido la demanda de financiamiento para adquirir equipos de transporte y logística, que representaron aproximadamente el 75,9% de las operaciones. Además, la demanda de leasing para equipos industriales y tecnología también mostró un crecimiento significativo, con aumentos interanuales del 71% y 52%, respectivamente. De acuerdo con estimaciones del sector, las operaciones generadas en 2025 crearon 4.410 nuevos puestos de trabajo directos.

Destinos Principales del Financiamiento

El desglose del saldo de cartera muestra que el 65,8% se concentró en transporte y logística, el 11,8% en tecnología y telecomunicaciones, el 9,8% en maquinaria de construcción, el 5,8% en equipos industriales y el 2,5% en maquinaria agrícola.

El Papel Fundamental de las PYMEs

Las pequeñas y medianas empresas han sido clave en este auge del leasing, incrementando su participación en el total de la cartera al 47,1%, un aumento respecto al 46,2% del año anterior. En este segmento, The Capita Corporation / Banco Comafi lideró el mercado con una cartera de $111.914 millones, seguido por Supervielle y BICE.

Liderazgo en Grandes Empresas

En el sector de grandes empresas, HPE Financial Services se colocó en la primera posición con un saldo de $103.814 millones, dominando el 25% del mercado. The Capita Corporation / Banco Comafi y Supervielle completan los principales actores en este segmento.

Predominio del Leasing Financiero

Casi el 97% de las transacciones realizadas en los primeros nueve meses de 2025 correspondieron a leasing financiero, mientras que el leasing operativo mantiene una presencia limitada con apenas el 3% del total.