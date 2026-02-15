Solo tres provincias planean un ciclo escolar de 190 días

Un reciente estudio de la ONG Argentinos por la Educación advierte que este año escolar, más de 700.000 alumnos de primaria en Argentina enfrentarán una grave falta de horas de clase.

El informe, titulado «Calendarios escolares 2026: horas de clases y planificación provincial del año escolar», revela que siete provincias no alcanzarán el mínimo establecido de 760 horas anuales. Esto afecta a alrededor de 718.712 estudiantes en Santa Cruz, La Rioja, Río Negro, Tucumán, San Juan, Buenos Aires y Chubut.

Provincias con Brechas Críticas en Horas de Clase

Tan solo tres jurisdicciones –Santiago del Estero, San Luis y Mendoza– han delineado un calendario que asegure los 190 días de clases requeridos por el Consejo Federal de Educación. En contraposición, la falta de planificación en otras provincias ha dejado a una proporción significativa de sus estudiantes sin las horas mínimas necesarias para una educación adecuada.

El Impacto en la Educación Primaria

El análisis de Gustavo Zorzoli y su equipo señala que más del 70% de los alumnos en Santa Cruz (91%), La Rioja (87%) y Tucumán (72%) no alcanzarán el mínimo estipulado. Otras provincias como San Juan (51%), Río Negro (49%), Buenos Aires (25%) y Chubut (20%) también presentan cifras alarmantes que indican un serio compromiso de las autoridades educativas con las metas establecidas.

Falta de Datos Precisos sobre Asistencia Educativa

El documento destaca que no existen datos oficiales que verifiquen la cantidad real de días y horas de clase efectivas, y muchas veces, la planificación se ve interrumpida por paros, problemas de infraestructura y ausencias docentes. Esta falta de seguimiento contribuye a promover una divergencia considerable entre lo que se planea y lo que realmente se imparte en las aulas.

Normativas que No se Cumplen

A nivel normativo, el Consejo Federal de Educación exige un mínimo de 190 días de clase y 760 horas anuales. Sin embargo, a lo largo de siete años de análisis, este informe revela que solo el 12% de las jurisdicciones cumplen con estas exigencias. Zorzoli señala que la falta de consecuencias para los funcionarios que no cumplen con estos acuerdos educativos resalta la fragilidad del sistema educativo argentino.

Necesidad Urgente de un Sistema de Seguimiento

El estudio concluye que Argentina necesita urgentemente un sistema que permita rastrear las horas de clase efectivas. La ausencia de información sobre presentismo y otros factores que afectan la educación genera incertidumbre y agrava la crisis educativa del país.