Expropietario de firma en quiebra ofrece viaje a Las Vegas a empleados tras ser comprada por él mismo

Una empresa de reclutamiento en problemas marca su vuelta con una promesa audaz: un viaje totalmente pagado a Las Vegas para sus empleados. Después de una compra que dejó atrás deudas por casi £3 millones, el nuevo dueño busca motivar y recompensar a su equipo.

Premier Group Recruitment, que se declaró en administración el pasado septiembre con deudas que alcanzaban los £2.9 millones, ha renacido bajo el nombre de PGGBR Ltd. Apenas tres días después de su quiebra, su fundador, Andrew Woosnam, adquirió la empresa por £10,000, dejando atrás las obligaciones financieras que la asfixiaban.

Un Nuevo Comienzo Estratégico

El nuevo PGGBR Ltd. ha lanzado una campaña en redes sociales para atraer tanto a consultores experimentados como a nuevos talentos en el campo del reclutamiento. En su cuenta de LinkedIn, la empresa anunció un emocionante incentivo: “¡Viaje de fin de año 2026! Vamos a lo GRANDE… Nuestros consultores tienen la oportunidad de cumplir sus metas anuales y ganarse un viaje a Viva Las Vegas con todos los gastos pagados.”

Beneficios para los Empleados

Los empleados que logren sus objetivos recibirán pasajes y alojamiento sin costo alguno, sumando experiencias inolvidables a su lista de logros. “Si buscas ingresar al mundo del reclutamiento o avanzar en tu carrera, esta es tu señal”, añadieron en la publicación.

Un Negocio Controversial

A pesar de estos atractivos, la situación financiera de la anterior Premier Group no es un detalle que se pueda ignorar. Según informes, Woosnam había contraído un préstamo de £1.2 millones de la anterior firma, suma que se ha incrementado en £265,000 desde el año fiscal 2024, generando dudas sobre la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones.

¿Phoenixismo en Acción?

El modo en que Woosnam recuperó sus activos ha suscitado cuestionamientos sobre el fenómeno conocido como “phoenixismo”, que permite a empresas liquidarse y surgir con una nueva identidad, libres de deudas. HMRC ha señalado que este tipo de prácticas costaron al erario público alrededor del 22% de las pérdidas fiscales reportadas entre 2022 y 2023.

Detalles de la Transacción

La transacción se realizó por un pago inicial de £10,000 y se acordaron cuotas mensuales de £25,000 hasta septiembre de 2027, elevando el costo total de la adquisición a £610,000. A pesar de las críticas y los desafíos, la dirección del nuevo PGGBR Ltd. parece decidida a darle una nueva vida a la compañía.

Sin respuesta de Woosnam o de los administradores acerca de los pagos a acreedores desde la declaración de administración, este caso pone de relieve las controversias que rodean el resurgimiento de empresas en problemas en el Reino Unido.