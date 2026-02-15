Fin del trabajo presencial: nueva ley en EE.UU. impulsa el home office permanente

Una nueva iniciativa en California busca revolucionar el trabajo estatal al plantear un sistema de home office permanente para ciertos empleados, desafiando la orden del gobernador Gavin Newsom de regresar a las oficinas.

El Proyecto de Ley 1729, presentado por una coalición bipartidista en la Legislatura, propone que las agencias estatales implementen el teletrabajo siempre que sea viable y beneficioso.

Detalles del Proyecto de Ley 1729

Este proyecto, impulsado por los Ingenieros Profesionales del Gobierno de California (PECG) y la Asociación de Supervisores Estatales de California (ACSS), establece la obligación de las agencias estatales de ofrecer home office «en la mayor medida posible». Asimismo, cualquier departamento que sugiera trabajo presencial deberá presentar evidencia detallada de la necesidad.

El proyecto de ley podría transformar el teletrabajo en la norma para los empleados estatales en California.

Beneficios y Objetivos de la Medida

Entre los objetivos del proyecto se encuentran la necesidad de optimizar costos, disminuir las emisiones de vehículos y mejorar la atracción de talento. El asambleísta Alex Lee, autor de la propuesta, argumenta que los ahorros y beneficios medioambientales tendrán un impacto positivo en la ciudadanía.

Además, si se aprueba, el Departamento de Servicios Generales (DGS) será responsable de supervisar el programa de home office y de crear un panel de control que muestre datos sobre la eficiencia y rentabilidad de dicha modalidad de trabajo.

Evaluación Periódica del Programa

Las agencias estatales deberán revisar su programa de teletrabajo cada diez años para garantizar que se ajuste a sus necesidades y metas de retención de personal. Esta evaluación periódica será crucial para adaptar la modalidad a las demandas cambiantes del ámbito laboral.

Cada oficina estatal tendrá la responsabilidad de evaluar su home office cada diez años.

Impacto y Contexto Actual

La propuesta se presenta en un momento crítico, ya que aproximadamente 100,000 empleados estatales se enfrentan a la obligación de regresar a las oficinas cuatro días a la semana para julio de este año, tras un decreto de Newsom emitido en 2025. Esta orden fue diseñada para mejorar la colaboración y la eficiencia, pero ha encontrado resistencia entre los sindicatos que la consideran una falta de negociación.

El gobierno de California gasta cerca de 725 millones de dólares anuales en espacios de oficina, y un informe reciente indicó que la implementación del home office podría ahorrar hasta 225 millones por año. Esta noción ha reforzado la idea de que el teletrabajo podría ser una solución no solo práctica, sino también beneficiosa para el estado.

Frente a estas realidades, el debate sobre el futuro del trabajo en California está más vivo que nunca, y el resultado del Proyecto de Ley 1729 podría cambiar drásticamente la forma en que se percibe y se ejerce el trabajo estatal.