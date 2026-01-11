Caputo se enfrenta a vencimientos de $20 billones

Bajada: El ministro de Economía se prepara para una licitación crucial que puede marcar el rumbo de la economía argentina en un panorama lleno de desafíos.

El viernes 16 de enero se vislumbra como una fecha decisiva para el ministro de Economía, Luis Caputo, quien deberá afrontar un vencimiento de nada menos que $19,3 billones correspondientes a dos Letras del Tesoro (Lecaps). Aproximadamente la mitad de esta suma está en manos del Estado, lo que agrega un nivel de complejidad a la situación financiera actual.

Compromisos Abultados en el Mercado Local

Durante el primer cuatrimestre de 2024, los compromisos en el mercado de pesos se muestran considerablemente altos. Se estima que la deuda en moneda local alcanzará los $87 billones entre enero y abril. El Gobierno busca evitar una sobreoferta de billetes, un factor que podría complicar aún más el escenario económico. Según el cronograma, los vencimientos se distribuyen de la siguiente manera: $31 billones en enero, $24,8 billones en febrero, $12,6 billones en marzo y $19,2 billones en abril.

Impacto en la Volatilidad del Mercado

Leo Anzalone, economista y director del Centro de Estudios Políticos y Económicos (Cepec), alerta sobre el perfil de vencimientos del Tesoro Nacional, que podría seguir generando volatilidad en la curva soberana en pesos. Destaca que la integración diaria mínima del 75% de la exigencia de efectivo ofrece al sistema un margen de maniobra de hasta $4 billones, lo cual podría generar períodos de relajación estacional de liquidez, especialmente en momentos de cambio de mes y después de las licitaciones.

El Desafío del Banco Central

Anzalone también subraya el endurecimiento reciente de políticas del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Advierte que, si se opta nuevamente por aumentar la tasa de interés para frenar la presión inflacionaria, ninguna curva soberana en pesos permanecerá indemne. Esto añade una nueva capa de incertidumbre a un ambiente ya frágil.