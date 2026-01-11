Chubut: Justicia Confirma que Incendios Fueron Intencionales

La reciente investigación sobre los devastadores incendios en la cordillera de Chubut tomó un rumbo significativo. El fiscal general de la provincia, Carlos Díaz Mayer, anunció que se han encontrado evidencias que sugieren un inicio intencionado en el área de Puerto Patriada. Peritos han detectado vapores de combustible en el sitio exacto donde se registraron los primeros focos de fuego.

Gravedad del acto y sus consecuencias

Durante una entrevista, Díaz Mayer subrayó la seriedad de la ubicación seleccionada por los responsables del incendio. El siniestro comenzó el pasado lunes en un punto crítico entre El Hoyo y el acceso al lago, a pocos metros del único camino que permite entrada y salida del lugar. “La persona que lo provocó entendía el riesgo que implicaba para la comunidad”, advirtió el fiscal en diálogo con el canal A24.

La rápida respuesta de las autoridades

El fiscal enfatizó que la eficacia del operativo coordinado por el gobernador Ignacio Torres fue clave para prevenir una tragedia mayor. “Podría haber tenido un impacto devastador. Había alrededor de tres mil personas y ochocientos vehículos en la zona. Fue crucial actuar rápidamente”, relató Díaz Mayer, quien describió cómo las autoridades pudieron evitar que los residentes comenzaran a evacuar por el único camino de acceso.

Impacto personal y la lucha contra el fuego

Desde una perspectiva personal, el fiscal, quien vive en cercanías del área afectada, compartió su sensación de angustia. “Estamos en una constante alerta, lo que genera una gran tensión. Duerme poco y permanece atento al avance de las llamas”, confesó, describiendo el paisaje infernal a solo mil metros de su hogar.

La magnitud del desastre ambiental

En términos de daños, el incendio ha arrasado con 3.500 hectáreas de bosque nativo. Díaz Mayer destacó la gravedad de la situación al afirmar que “la columna de humo no presenta un color blanco, sino un gris más oscuro, lo que indica una quema continua”. La justicia prosigue con la recolección de pruebas para identificar a los responsables de este devastador ataque ambiental.

Cortes de ruta: prevención y seguridad

Además, la Dirección Nacional de Vialidad ha emitido un comunicado urgente sobre la restricción total de tránsito en la Ruta Nacional 40, en el trayecto que une Epuyén y El Hoyo. Esta medida, vigente desde las 15:40, aplica a todo tipo de vehículos. Las autoridades señalaron que la proximidad del fuego a la carretera, junto con la escasa visibilidad debido al humo y las altas temperaturas sobre el asfalto, representan un riesgo severo para los conductores.

El operativo de seguridad busca asegurar que los conductores no queden atrapados en una ruta vital para la logística de la región.