EE. UU. lanza nuevos ataques contra el IS en Siria tras emboscada mortal

En una respuesta contundente a un brutal ataque en Palmyra que costó la vida a dos soldados estadounidenses y a un intérprete civil, Estados Unidos ha llevado a cabo una serie de bombardeos en Siria dirigidos a objetivos del Estado Islámico.

Las fuerzas estadounidenses, junto a aliados en la región, ejecutaron ataques coordinados que seleccionaron múltiples blancos del grupo yihadista en diferentes localidades sirias. Estos bombardeos llegan apenas semanas después de una ofensiva similar, donde se destruyeron 70 objetivos vinculados al Estado Islámico.

Operación Hawkeye Strike: Respuesta a la Amenaza

Este esfuerzo militar, conocido como Operación Hawkeye Strike, fue lanzado el 19 de diciembre de 2025 por orden del presidente Trump. El objetivo de esta operación es contrarrestar las acciones letales del Estado Islámico, especialmente tras el ataque del 13 de diciembre en Palmyra, que resultó en fatalities significativas entre las fuerzas estadounidenses y sirias.

Impacto del Ataque en las Relaciones Bilaterales

El ataque en Palmyra representa un desafío clave para las relaciones entre Estados Unidos y Siria, que han mostrado signos de mejoría tras la destitución de Bashar al-Assad hace un año. Trump enfatizó que Siria actualmente está colaborando activamente con las tropas estadounidenses, y que la respuesta coordinada se da en un contexto de creciente cooperación.

Mensaje Fuerte contra el Terrorismo

Las declaraciones de las fuerzas centrales de EE. UU. enfatizan un mensaje claro: “Si atacan a nuestros guerreros, los encontraremos y acabaremos con ellos, sin importar dónde se oculten”. Este enfoque busca reforzar la posición de Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo y garantizar la seguridad de sus efectivos en la región.

La Participación de Siria en la Coalición Global

Recientemente, Siria ha formalizado su adhesión a la coalición global contra el Estado Islámico, lo que podría influir en la dinámica de la lucha contra el terrorismo en el país. Esta nueva etapa podría abrir puertas a colaboraciones más profundas entre las fuerzas estadounidenses y sirias en el futuro.