Caracas: 24 oficiales de seguridad venezolanos muertos en operación de EE. UU. para capturar a Maduro

La reciente operación militar de Estados Unidos que culminó en la captura del presidente Nicolás Maduro ha dejado un saldo trágico: al menos 24 oficiales de seguridad venezolanos perdieron la vida, según informaron fuentes oficiales en Venezuela.

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, declaró que «docenas» de oficiales y civiles fueron asesinados, adelantando que se llevará a cabo una investigación sobre estos decesos, a los que calificó como un «crimen de guerra». Sin embargo, no ofreció detalles sobre si este número se refería exclusivamente a venezolanos.

Este doloroso recuento se produce luego de que el gobierno cubano informara de la muerte de 32 de sus militares y policías que estaban en Venezuela, lo que desató dos días de luto en la isla.

Las redes sociales se han inundado con un emotivo tributo publicado en la cuenta de Instagram de las fuerzas armadas venezolanas, donde se muestran rostros de los caídos, junto a imágenes en blanco y negro de soldados y aeronaves estadounidenses sobrevolando Caracas.

«Su sangre derramada no clama por venganza, sino por justicia y fortaleza,» se expresa en una publicación del ejército, reafirmando su compromiso de «rescatara nuestro legítimo Presidente y desmantelar los grupos terroristas que operan desde el extranjero».

Reacciones en la Casa Blanca

En medio de esta crisis, el presidente de EE.UU., Donald Trump, defendió la operación militar ante las críticas demócratas, recordando que su predecesor, Joe Biden, también había exigido la captura de Maduro por cargos de narcotráfico.

Trump, en un encuentro con republicanos, lamentó que el partido opositor no reconociera su papel en esta intervención militar, que llevó a la destitución de Maduro, a quien hay consenso bipartisan de que no es el presidente legítimo de Venezuela.

«En algún momento, deberían decir: ‘Hiciste un gran trabajo. Gracias. Felicitaciones’. ¿No sería bueno?» comentó Trump, subrayando que la persecución de Maduro ha sido un objetivo por muchos años.

Los cargos y el futuro de Maduro

Maduro, quien se declaró no culpable de los cargos en su primera aparición en un tribunal estadounidense, insistió: «No soy culpable de nada de lo que aquí se menciona». A su lado, su esposa Cilia Flores también ingresó un alegato de inocencia frente a acusaciones similares.

La acusación, publicada el fin de semana, señala a Maduro y a otros funcionarios de colaborar con carteles de drogas para facilitar el tráfico de miles de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos, enfrentándose a posibles condenas de cadena perpetua si son hallados culpables.

Ambos se encuentran bajo sanciones de EE.UU. desde hace años, lo que prohíbe a cualquier ciudadano estadounidense manejar dinero proveniente de ellos sin el consentimiento del Departamento del Tesoro.

Por otro lado, a pesar de las afirmaciones en la acusación de que Maduro colaboró con la banda Tren de Aragua, una evaluación de inteligencia de EE.UU. publicada en abril no halló evidencia de coordinación entre esta agrupación y el régimen de Caracas.

El juez Alvin Hellerstein ha ordenado que ambos permanezcan en prisión y ha programado una nueva audiencia para el 17 de marzo.