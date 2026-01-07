La Revolución de los Aromas: Bernardo Conti y el Arte de la Perfumería en Argentina

Descubre cómo Bernardo Conti, maestro perfumista argentino, está transformando la creación de fragancias en el país. Con dos diplomaturas pioneras en perfumería, Argentina se posiciona como un referente en el mundo olfativo.

Los olores son un aspecto intrínseco de la experiencia humana y a lo largo de la historia, la humanidad ha buscado maneras de ocultarlos o transformarlos. Desde la famosa frase de Shakespeare, «Algo huele mal en Dinamarca», hasta la actualidad, los aromas siempre han sido objeto de fascinación y estudio.

Bernardo Conti, un destacado perfumista argentino de 57 años, se enorgullece de que Argentina sea el primer país fuera de Francia en ofrecer dos diplomaturas en perfumería. Conti dirige la Diplomatura en Creación de Perfumes, que se imparte en el Centro Diplomacia Karina Vilella, y enseña en la Escuela Argentina de Fragancias, asociada a la Universidad Tecnológica Nacional. Esta última ofrece educación a distancia, enviando un kit de esencias a los estudiantes, algo insólito incluso en Estados Unidos.

Un Maestro en el Arte de Oler

Conti ha dedicado más de 40 años de su vida a perfeccionar su olfato. También es licenciado en Ciencias Químicas por la UBA y graduado como Nez en la Universidad de Ginebra. Su trayectoria incluye roles en reconocidas marcas de prestigio internacional, como Firmenich y Robertet en Grasse, Francia, el epicentro de la perfumería.

Francia y Argentina: Un Vínculo Aromático

En una conversación reciente, Conti reflexionó sobre cómo su pasión por el olfato ha moldeado su vida. Utiliza espacios como Rigoletto Restaurant en Buenos Aires, donde el aroma del café y las medialunas se mezclan, como un contexto perfecto para compartir su visión sobre el mundo de la perfumería.

Contrario a lo que se podría imaginar, este maestro perfumista prefiere no tener perfumes a su alrededor en su hogar. “Amo que entre el aire fresco del exterior”, dice, y sugiere que el ambiente neutro es esencial para un perfumista.

El Legado de los Aromas

Bernardo Conti comparte su amor por los aromas que vienen de la naturaleza: el aire de playa, el viento del campo y la frescura de los espacios abiertos. “Los perfumes que se eligen pueden variar, pero siempre deben resonar con nuestra esencia”, asegura.

La Perfumería: De la Alquimia a la Ciencia

La perfumería, aunque frecuentemente asociada a la creatividad, es también una ciencia. Cada fragancia es el resultado de un proceso meticuloso, donde se combinan hasta 5,000 materias primas diferentes. Según Conti, crear un perfume puede tomar entre seis meses a un año, dependiendo de la complejidad y el deseo del cliente.

Los Profundos Vínculos Entre Fragrancias y Cultura

La historia de los perfumes se remonta a las antiguas civilizaciones, donde el uso de incienso y mirra era un ritual común. Estos elementos no solo cubrían olores, sino que también se asociaban a la espiritualidad y la purificación. Con el tiempo, la evolución de las técnicas de destilación ha permitido la creación de esencias más puras y complejas.

Perfumes y Poder: La Fragancia de los Líderes

El perfume no es solo una cuestión de estética, ha sido un símbolo de poder a lo largo de la historia. Desde Luis XIV, quien perfumaba su vestimenta, hasta presidentes contemporáneos como Emmanuel Macron, que utiliza Eau Sauvage de Dior, las fragancias han jugado un papel crucial en la construcción de la identidad.

Así, los perfumes trascienden su función meramente sensorial y se convierten en un vehículo de expresión cultural, identidad personal y social, catapultando a Argentina hacia un nuevo horizonte en el mundo de la perfumería.

El Futuro de la Perfumería en Argentina

Argentina está en una trayectoria ascendente en la industria de la perfumería. Con maestros como Bernardo Conti a la vanguardia, el país está adquiriendo reconocimiento internacional en el arte de crear fragancias, abriendo nuevos caminos para las futuras generaciones de perfumistas.