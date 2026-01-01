Cárcel de 4 años para un hombre por tráfico de cocaína hacia la Patagonia en La Pampa

Un tribunal federal ha impuesto una sentencia a un hombre condenado por el transporte de cocaína, marcando un hito en la lucha contra el narcotráfico en Argentina.

Sentencia Significativa en La Pampa

Un juez federal de La Pampa ha dictado una pena de cuatro años de prisión para un individuo que fue arrestado en un control vehicular mientras transportaba más de un kilo de cocaína. Esta decisión se tomó tras un acuerdo entre la fiscalía y la defensa, culminando una investigación de 39 días que representa la primera condena gracias al nuevo sistema penal acusatorio en la región.

Detalles del Caso

El fallo fue emitido por el juez Juan José Baric, quien validó los hechos, la calificación legal y la sanción. El condenado, Bruno Javier Benegas, de 51 años, fue hallado culpable del delito de transporte de estupefacientes y considerado reincidente debido a un delito previo relacionado.

Intervención y Descubrimiento de la Droga

La investigación, dirigida por la fiscal federal Iara Silvestre, se inició durante un control rutinario en la entrada de La Pampa. El 17 de noviembre, Benegas fue detenido cuando los agentes de la policía detectaron un paquete de cocaína escondido en el baúl de su Chevrolet Onix.

Penalización y Decomiso

La sentencia estipula que el condenado deberá cumplir su pena en la Unidad 14 del Servicio Penitenciario Federal en Esquel, debido a su cercanía con su hogar en El Bolsón. Además, se ordenó el decomiso del vehículo utilizado para el transporte de la droga, junto con dos celulares y una suma de 358.550 pesos incautados durante la intervención.

Contexto y Cambios Judiciales

Este caso resalta la importancia del nuevo Código Procesal Penal Federal, que busca acelerar los juicios y mejorar la gestión de los casos en el sistema judicial de Bahía Blanca y La Pampa. Desde su implementación en septiembre, el modelo se enfoca en la oralidad y la celeridad de los procedimientos, fortaleciendo la lucha contra el narcotráfico en Argentina.