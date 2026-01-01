Cuatro ejecutivos abandonan Apple tras el revés de Apple Intelligence

El cierre del 2025 trajo consigo turbulencias inesperadas para Apple, ya que la renovación de Siri no cumplió con las expectativas, desencadenando la renuncia de altos directivos.

Apple no cerró el año de la mejor manera. La compañía, conocida por la estabilidad de su liderazgo, perdió a cuatro altos ejecutivos en un corto periodo, evidenciando serios problemas tras el lanzamiento de Apple Intelligence, la nueva versión del asistente virtual Siri. Este revés ha generado un clima de incertidumbre y preocupación en el sector.

Expectativas Elevadas, Resultados Decepcionantes

La llegada de Apple Intelligence se diseñó como una respuesta a la competencia feroz de plataformas de gigantes como Google y Microsoft. Sin embargo, lo que se presentó como una revolución terminó decepcionando a los usuarios, que esperaban revolucionarias funciones que no se materializaron. Esta situación tuvo un impacto directo en el mercado: las acciones de Apple cayeron un 13% en 2025, a pesar del crecimiento general de la bolsa.

Caída de Ejecutivos: Un Síntoma de Crisis Interna

Ante esta situación, la salida de directivos clave ha desatado alarmas. Cuatro altos cargos se desvincularon en cuestión de días, lo que rompió con la tradición de estabilidad que siempre caracterizó al equipo de Apple. Entre ellos se encuentran:

1. John Giannandrea

Jefe de inteligencia artificial desde 2018, su reputación se vio dañada tras la debacle de Apple Intelligence. Confirmó su renuncia en diciembre de 2025, perdiendo la confianza del CEO Tim Cook.

2. Alan Dye

Responsable del diseño de interfaces durante una década, sufrió críticas por el «Liquid Glass» de iOS 26. Su nuevo rumbo será en Meta, donde liderará proyectos de IA en Reality Labs.

3. Lisa Jackson

Vicepresidenta de medio ambiente y políticas sociales, anunció su salida para enero de 2026, cerca de su jubilación, tras un largo historial en la empresa.

4. Kate Adams

Consejera general desde 2017, jugará un papel esencial en el proceso de transición a fines de 2026, siendo reemplazada por Jennifer Newstead, originaria de Meta.

Estas desvinculaciones se suman a una tendencia preocupante: la fuga de talentos vitales en áreas estratégicas. Ingenieros de IA como Ruoming Pang y Tom Gunter han encontrado mejores oportunidades en competidores, como Meta. Además, el equipo de robótica también sufrió la pérdida de su líder, Jian Zhang, que se unió a la misma compañía.

El Desafío de Apple ante un Cambio Generacional

A más de la crisis generada por Apple Intelligence, la empresa enfrenta la necesidad de un recambio generacional. Líderes de larga trayectoria, como Jeff Williams y Luca Maestri, están comenzando su camino hacia la jubilación o han asumido roles menos visibles, lo que plantea un futuro incierto para la firma.