El Gobierno adquiere cuatro helicópteros de Italia

La administración de Javier Milei impulsa una nueva era de modernización militar al oficializar la compra de cuatro helicópteros livianos, reforzando así la capacidad de vigilancia de la Armada Argentina.

En un significativo movimiento hacia la revitalización de las Fuerzas Armadas, el gobierno de Javier Milei ha anunciado la adquisición de cuatro helicópteros livianos de origen italiano, que serán asignados a la Armada Argentina. Esta compra, que se realizará a través de un contrato de financiamiento con el banco francés Credit Agricole, fue aprobada mediante el decreto 924/25. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, destacó que esta adquisición tiene como objetivo “potenciar la capacidad de vigilancia y el control de los espacios marítimos jurisdiccionales”.

Detalles de la Operación Financiera

El monto del préstamo se sitúa en poco más de 71 millones de euros. Según el Boletín Oficial, la ejecución del programa y la gestión de los recursos del préstamo recaerán en el Ministerio de Defensa, dirigido por Carlos Presti. Esta inversión forma parte de una estrategia integral para “defender los recursos de todos los argentinos”, en la que también se incluye la reciente incorporación de 24 aviones F-16 provenientes de Dinamarca para la Fuerza Aérea.

Operación sin Barreras Diplomáticas

Fuentes de la cartera de Defensa indicaron que el contrato prevé la entrega de las dos primeras unidades “antes de los 18 meses”. Un aspecto crucial es que estas aeronaves no cuentan con componentes británicos, lo que elimina la necesidad de gestiones diplomáticas complicadas con el Reino Unido, vigente desde la Guerra de Malvinas. A diferencia de otras adquisiciones, como la de los cazas estadounidenses, en este caso no se requerirá la intervención del gobierno de Donald Trump para evitar bloqueos.

Aunque la firma definitiva del contrato a cargo del ministro de Economía, Luis Caputo, aún carece de fecha específica, se anticipa que se formalizará en las próximas semanas. Esta adquisición tiene un preámbulo en la gestión anterior, cuando el entonces ministro Jorge Taiana había acordado, en septiembre de 2023, una carta de intención con la fabricante Leonardo por ocho unidades del mismo modelo. La facilitación diplomática de los gobiernos de Emmanuel Macron en Francia y Giorgia Meloni en Italia ha sido clave, aunque se ha minimizado la complejidad política de la negociación.

Revalorización de la Defensa Argentina

Esta medida apoya la narrativa oficial de revitalizar el rol militar en Argentina. El presidente Milei ha reiterado en múltiples ocasiones que anteriores gestiones, como la del kirchnerismo, “demonizaron” a las Fuerzas Armadas, dejándolas en un estado de vulnerabilidad. Con esta nueva compra, el gobierno busca reafirmar que la defensa del país vuelve a ser una prioridad nacional, continuando con el plan de modernización del equipamiento militar.

Características de los Helicópteros y Proyecciones Futuras

Los helicópteros AW109 son aeronaves multifuncionales que están diseñadas para realizar diversas tareas operativas, incluyendo vigilancia, emergencias médicas y operaciones de Búsqueda y Rescate (SAR). Según la fabricante, estos helicópteros pueden llevar un piloto, un copiloto y seis pasajeros, poseen una autonomía de vuelo de tres horas y un rango operativo de 574 kilómetros.

La agenda de adquisiciones militares del Gobierno no se limita a los helicópteros y aviones de combate; se proyecta la compra de dos submarinos franceses clase Scorpéne para restablecer la capacidad submarina de la Armada. A pesar de que el presidente mencionó esta opción recientemente, fuentes oficiales han revelado que la negociación se encuentra en un «estado embrionario» y requerirá acuerdos financieros y técnicos más complejos.

Esta operación confirma la continuidad de procesos de modernización que trascienden los cambios de gobierno, resaltando el interés estratégico de la Armada en este modelo específico, que comenzó durante la gestión de Alberto Fernández.