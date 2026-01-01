El Gobierno ajusta impuestos a combustibles y retrasa aumentos

Con una nueva normativa publicada, la administración actual ajusta el esquema de impuestos sobre combustibles, buscando impactar gradualmente en el mercado y la economía.

El Gobierno nacional ha oficializado la modificación del régimen de impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, que comenzará a regir desde el 1 de enero de 2026. Este cambio, publicado en el Boletín Oficial, busca implementar los aumentos de manera gradual, evitando movimientos drásticos en los precios finales.

La normativa fue firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo, bajo el Decreto 929/2025.

Detalles del Nuevo Esquema Impositivo

Esta medida afecta a la nafta sin plomo, nafta virgen y gasoil, en un contexto de cambios a la Ley N° 23.966 que determina montos específicos de impuestos, ajustables al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.

El decreto incorpora un nuevo inciso en el artículo 1° del Decreto 617/2025, que establece los montos de incremento aplicables a los hechos imponibles entre el 1 y el 31 de enero de 2026, ambos inclusive.

Impactos por Tipo de Combustible

Para la nafta sin plomo y la nafta virgen, el aumento será de $17,291 en el impuesto a los combustibles líquidos y $1,059 en el impuesto al dióxido de carbono. Para el gasoil, los incrementos son de $14,390 en el impuesto general, $7,792 en el tratamiento diferencial y $1,640 en el impuesto ambiental.

Retraso en la Aplicación de Incrementos

El nuevo decreto modifica el cronograma original, estableciendo que algunos de los incrementos impositivos pendientes entrarán en vigencia a partir del 1 de febrero de 2026 en lugar del 1 de enero. Esta decisión se justifica como un esfuerzo por mantener un crecimiento económico sostenido.

Según el Ejecutivo, el objetivo es continuar con un sendero fiscal sostenible, por lo que se consideró necesario posponer parte de las actualizaciones correspondientes a 2024 y a los primeros trimestres de 2025.

Ajustes Según IPC

Los montos de los impuestos se ajustarán en función del IPC acumulado desde enero de 2018, de acuerdo con el mecanismo del Decreto 501/2018 y sus modificaciones.

Las disposiciones del nuevo decreto entrarán en vigor el 1 de enero de 2026 y se aplicarán a los hechos imponibles que ocurran a partir de esa fecha, siguiendo el cronograma establecido.