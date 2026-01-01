Industria cárnica australiana decepcionada tras arancel del 55% de China a sus importaciones

Los productores de carne argentinos expresan su descontento tras la reciente decisión de China de imponer un 55% de tarifa sobre las importaciones que superen el límite de cuota.

A medida que el mercado ganadero se ajusta a nuevas realidades, el gobierno chino anunció medidas que están causando revuelo en el sector de la carne. El nuevo sistema de cuotas, que entrará en vigor el 1 de enero, limitará drásticamente la entrada de carne australiana y de otros países.

Detalles de la Nueva Medida de Cuotas

Según el Ministerio de Comercio de China, el total de la cuota de importación para 2026 será de 2.7 millones de toneladas para Australia, Brasil y Estados Unidos. Este nivel de importación está en línea con el récord alcanzado en 2024, pero por debajo de los volúmenes que Australia y Brasil habían estado enviando durante 2025.

Impacto en la Industria Local

Las autoridades chinas sostienen que el incremento en las importaciones de carne ha afectado negativamente a la industria ganadera doméstica, que se recupera de un exceso de oferta. Esta estrategia busca proteger a los productores locales, un movimiento que ha generado gran preocupación entre los ganaderos argentinos.

La Reacción del Primer Ministro Australiano

El primer ministro Anthony Albanese afirmó que Australia está en comunicación con China respecto a estas medidas y minimizó las repercusiones para la industria local. “Esto no es algo exclusivo de Australia; es una posición general de China”, declaró, defendiendo la calidad de la carne australiana y su demanda global.

La Voz del Sector Ganadero Argentino

El Consejo de la Industria Cárnica de Australia calificó la decisión como “extremadamente decepcionante”. Su director ejecutivo, Tim Ryan, argumentó que las tarifas son injustas y no reflejan la relación comercial histórica y beneficiosa entre Australia y China, sugiriendo que esta decisión favorecerá a otros países que han aumentado sus exportaciones de carne hacia China en los últimos años.

El Futuro del Comercio Cárnico con China

El impacto de estas medidas promete ser severo en las futuras transacciones comerciales, dificultando las relaciones estipuladas en el Tratado de Libre Comercio entre China y Australia. A su vez, se complicará el acceso de los consumidores chinos a la carne australiana, reconocida por su calidad y seguridad.

Proyecciones para el Mercado de Carne

Las importaciones de carne a China ya habían mostrado una caída del 0.3% en los primeros 11 meses de este año. Los analistas anticipan que la nueva política provocará una reducción considerable en las importaciones en 2026.

El panorama es preocupante, especialmente considerando que la ganadería en China no es tan competitiva en comparación con países como Brasil y Argentina, dificultando su viabilidad a corto plazo frente a la adversidad del mercado internacional.

Reacciones de otros Productores

Los productores de carne en Australia, como Mark Thomas, presidente de la Asociación de Ganaderos Australianos, subrayaron que hay muchos otros países dispuestos a recibir su producto. La dinámica del mercado global podría cambiar rápidamente, y esto podría marcar un nuevo rumbo para las exportaciones argentinas.