Carli Jiménez presenta tres versiones de ‘Orfeo’ en Córdoba

Córdoba está en la mira con una emocionante propuesta de entretenimiento para el 2026, que incluirá tres impresionantes estadios, transformando la ciudad en un referente cultural y económico a nivel regional.

Con el objetivo de potenciar el desarrollo de espacios destinados al entretenimiento, Carli Jiménez anticipó, en una charla con LA NACION, una agenda que fusiona modernización en infraestructura con una visión a largo plazo para la industria de eventos en Córdoba.

Nuevos Espacios para el Entretenimiento

“El 2026 será crucial para la construcción de nuevos espacios de entretenimiento. Ya no se hacen en lugares aislados, ahora se reconoce su valor como motor de la economía”, comentó Jiménez, refiriéndose a un cambio significativo en la manera de planificar estos proyectos.

El Domo Siglo XXI: Innovación y Experiencia

Uno de los nuevos espacios será el Domo Siglo XXI, con capacidad para 5.000 personas. Este estadio no solo ofrecerá entretenimiento, sino también una experiencia gastronómica única, donde la comida será entregada en las butacas, mejorando así el servicio al público. “Este formato permitirá un entendimiento más profundo sobre el consumo de nuestros asistentes”, destacó Jiménez.

Acuerdos Estratégicos para Grandes Escenarios

Además del Domo, se firmó un acuerdo para gestionar el Estadio Único de La Plata durante los próximos 10 años. La programación promete contar con la presencia de artistas internacionales, ampliando las opciones culturales en la provincia y elevando su perfil en el mapa regional.

Proyección Internacional y Estrategia Cultural

Otro componente de esta ambiciosa estrategia busca llevar a Córdoba hacia planos internacionales. “Estamos planeando dar ese paso en 2027”, aseguró Jiménez, quien enfatizó la importancia de posicionar a Córdoba como un eje educativo y cultural en la región.

Impacto de la Economía Naranja

Jiménez también hizo hincapié en la relevancia de la economía naranja en el desarrollo económico y el empleo. “Córdoba tiene mucho que ofrecer. La economía naranja no solo genera empleos, sino que también dinamiza el flujo de dinero. Es vital que se reconozca su impacto”, expresó. Finalmente, enfatizó que el sector privado busca un ambiente propicio para crecer, sin obstáculos impuestos por el Estado.