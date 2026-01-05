Dólar Blue: Cierre del 5 de enero de 2026

Descubre cómo se movieron las cotizaciones del dólar blue y otros tipos de cambio en la jornada de hoy. Los números marcan tendencias que podrían afectar a tu bolsillo.

En el inicio de la semana, el dólar blue ha registrado un cierre significativo en el mercado, reflejando las fluctuaciones de la economía local.

Valor del Dólar Blue

Este lunes, el dólar blue finalizó su jornada con un precio de $1.495,00 para la compra y $1.515,00 para la venta.

Dólar Oficial: Datos Relevantes

De acuerdo con la información proporcionada por el Banco de la Nación Argentina (BNA), el dólar oficial marcó un cierre de $1.445,00 para la compra y $1.495,00 para la venta.

Dólar MEP y Dólar Bolsa

El dólar MEP, comúnmente conocido como dólar bolsa, se cotizó en $1.499,30 para la compra y $1.501,80 para la venta.

Cierre del dólar blue: Lunes 5 de enero

Dólar Contado con Liquidación

El dólar contado con liquidación (CCL) se encontraba en $1.535,30 para la compra y $1.536,60 para la venta.

Dólar Cripto

En el ámbito de las criptomonedas, el dólar cripto se cotiza en $1.524,10 para la compra y en $1.541,12 para la venta.

Dólar Tarjeta: Actualización

El tipo de cambio para el monto que aparece en el resumen de la tarjeta se establece actualmente en $1.943,50.

Riesgo País: Un Indicador Clave

El riesgo país, un indicador crucial que mide la percepción de inversión en el país, se ubicó este lunes en 567 puntos básicos.