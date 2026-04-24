Carlos Bianco responde con dureza a Mayra Mendoza: ‘Penoso y patético’

El regreso del ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, a Argentina trajo consigo un conflicto inesperado tras una irónica filtración de un mensaje de Mayra Mendoza, diputada provincial e intendenta de Quilmes. La controversia desató una nueva ola de tensiones en el peronismo.

Conflicto por un mensaje que reavivó viejas disputas

Bianco no se guardó nada al referirse al mensaje que se difundió en los medios, el cual envió Mendoza en un grupo de WhatsApp dirigido a intendentes. En este, la dirigente de La Cámpora cuestionaba la atención y el apoyo de sus compañeros tras la operación de urgencia que Bianco tuvo en Barcelona a causa de una apendicitis. «Lo que me parece triste es que esta situación se haya hecho pública», declaró el funcionario en una entrevista con radio La Red.

Detalles del mensaje que causó revuelo

El mensaje fue enviado apenas 72 horas después de la cirugía de Bianco y, según fuentes cercanas a La Cámpora, generó malestar en Mendoza cuando el gobernador Kicillof compartió en el grupo que la intervención había sido exitosa. Mendoza hizo referencia a una operación similar que sufrió Cristina Kirchner en 2021, sugiriendo una falta de empatía por parte de la administración de Kicillof hacia la expresidenta.

Tensión interna en el peronismo

«No quiero entrar en debates internos. Lo que se dijo demuestra más de la persona que lo dice que de la situación en sí», expresó Bianco, reafirmando su postura sobre mantener la unidad dentro del peronismo. Sin embargo, no pudo evitar responder: «Siempre discuto con argumentos y respeto; si eso falta, prefiero callar».

Reflexiones sobre el apoyo político

Bianco también insinuó que recibió más apoyo de dirigentes de la oposición que de sus propios compañeros peronistas. «Agradezco a quienes se preocupan por mí, sin importar su afiliación política», comentó, mencionando a intendentes radicales que se comunicaron en momentos críticos. Aclaró que, aunque el incidente fue desafortunado, no lo considera un problema grave y reiteró la importancia de centrarse en temas que realmente afectan a la población.

Una mirada a futuro para el peronismo

En un contexto de elecciones cada vez más cercanas, Bianco abogó por calmar las tensiones internas y centrarse en asuntos que preocupan a la ciudadanía. Resaltó la relevancia de fortalecer la unidad y comunicarse efectivamente para enfrentar los desafíos del país. Respecto a las primarias, manifestó que deben ser vistas como una herramienta legítima para definir candidaturas, aunque advirtió sobre la complejidad de organizar una interna en el actual contexto.

Visión política y futuro electoral

Sobre el futuro liderazgo del peronismo hacia las elecciones de 2027, Bianco sugirió que la realidad mostrará quiénes tienen chances reales y quiénes solo intenciones. Reconoció que la consigna de «Cristina libre» es crucial, pero no debe ser la única estrategia electoral, ya que es fundamental abordar una amplia variedad de temas que nutran el debate político.