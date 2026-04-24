Gigante de Blockchain Levanta Millones para Impulsar Nuevas Startups Cripto

La reconocida firma de capital de riesgo ha logrado recaudar 700 millones de dólares para fortalecer su presencia en el ecosistema cripto, al tiempo que apoya tanto a nuevas startups como a empresas consolidadas en expansión.

Blockchain Capital, uno de los más prestigiosos fondos de inversión en el ámbito de las criptomonedas, ha anunciado la recaudación de 700 millones de dólares para el lanzamiento de dos nuevos fondos: su séptimo fondo enfocado en empresas emergentes y su segundo fondo de crecimiento.

Un Enfoque Dual para Inversiones Más Estrategicas

Con sede en San Francisco, la firma actualmente gestiona alrededor de 2.000 millones de dólares en activos. La nueva estrategia de inversión dividirá el capital entre startups de alto riesgo y compañías establecidas en etapas de crecimiento, reflejando un enfoque más equilibrado.

Este modelo híbrido busca potenciar tanto a proyectos en fase inicial con potencial disruptivo como a negocios que ya cuentan con un modelo de negocio probado y necesitan financiamiento para escalar.

Poniendo a Prueba el Capital Recaudado

Blockchain Capital no ha esperado a que el proceso de recaudación se cierre, iniciando la distribución de fondos antes de completar la meta, la cual se prevé finalizar en aproximadamente cinco a seis meses.

La Evolución del Financiamiento Cripto

La recaudación se produce en un momento clave para el financiamiento en el sector, tras el auge de las salidas a bolsa de 2017. Hoy en día, los fondos de capital de riesgo conviven con modelos más estructurados como las Ofertas Iniciales de Intercambio (IEO) y las Ofertas de Tokens de Seguridad (STO), que se rigen por marcos regulatorios más claros, como la normativa MiCA en la Unión Europea.

Esta transición a esquemas híbridos, que combinan el respaldo institucional con la participación comunitaria, se ha convertido en la norma para los proyectos serios en el ámbito Web3.

Dos Fondos, Múltiples Oportunidades

La estrategia de Blockchain Capital se estructurará en dos vehículos: el fondo de «early stage» se enfocará en startups en sus primeras etapas, proporcionando el capital necesario para llevar ideas innovadoras a la realidad. Por su parte, el fondo de crecimiento asistirá a empresas consolidadas que buscan expandirse a nivel global.

Este enfoque permite a la firma acompañar a las empresas en todas las etapas de su desarrollo, desde la concepción de la idea hasta su adopción masiva en el mercado.

Inyección de Capital para el Futuro del Blockchain

La entrada de este capital significativo representa una inyección crucial para startups del sector blockchain, ofreciendo lo que se conoce como «pólvora seca», es decir, capital disponible para inversiones.

Blockchain Capital ha subrayado que sus prioridades se centrarán en proyectos en la intersección de la Web3 y la economía real, abarcando iniciativas que optimicen la escalabilidad de las redes, soluciones de custodia segura, y el desarrollo de middleware que facilite la integración de empresas tradicionales en el universo cripto.

Con este enfoque, la gestora busca descubrir futuros líderes en áreas como la tokenización de activos del mundo real y la privacidad de datos, convencidos de que la próxima ola de adopción se basará en la utilidad práctica y la accesibilidad para el usuario regular.