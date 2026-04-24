Se Llevan a Cabo las Olimpiadas Interhospitalarias

La ciudad se alista para lanzar competiciones de básquet y vóley, ampliando su ya exitoso ámbito futbolístico. Con un aumento en la participación, las expectativas son altas para el próximo evento regional.

Un proyecto en expansión

Comodoro Rivadavia no se detiene. La Asociación de Deportes Locales ha anunciado la incorporación de un torneo de básquet y vóley, sumándose a su tradicional certamen de fútbol. Esta iniciativa busca fortalecer el espíritu deportivo y, en el futuro, establecer un certamen regional que reúna a más competidores.

Las Olimpiadas Interhospitalarias se acercan

Ricardo Ancalao, representante del proyecto, comentó sobre su reunión con Hernán Martínez en relación a las Olimpiadas Interhospitalarias programadas para noviembre en Sarmiento. “El año pasado llevamos 70 participantes, y este año esperamos entre 90 y 100. A lo largo de tres años, hemos crecido de 15 a 20 miembros hasta convertirnos en un grupo significativo”, aseguró Ancalao.

Espacios de entrenamiento en demanda

La gestión de espacios para entrenar es fundamental en esta ciudad deportiva. Ancalao añadió que, debido a la alta demanda, la inclusión de estas nuevas disciplinas requiere una colaboración activa con las autoridades locales. “Conocemos el interés por el básquet y el vóley, por lo que hemos hablado con Hernández, quien se comprometió a ayudarnos a encontrar los espacios adecuados”, afirmó.

Nuevas competencias a la vista

Las proyecciones de actividades deportivas locales son prometedoras. “El fútbol ha sido parte de nuestra tradición, pero ahora queremos que el básquet y el vóley tengan su lugar. La idea es seguir avanzando y sostener estas competiciones a lo largo del tiempo”, concluyó Ancalao.